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 HANEDAN ÜYELERİ DAĞITILAN ÇORBAYI İÇTİ, 2. ABDÜLHAMİD TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA) 2

10 Şubat 2018 13:31

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA)
2. Abdülhamid\'i  anma etkinlikleri kapsamında, Sultanahmet Camii avlusunda sabah namazı sonrası çorba dağıtıldı. Ardından  Osmanlı hanedan mensupları türbeyi ziyaret etti.
2. Abdülhamid\'in  vefatının 100. yıl dönümü kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Sultanahmet Camii\'nde sabah namazı sonrası cami cemaatine çorba, ekmek, lokum ve su ikram edildi. Etkinliğe, farklı ülkede yaşayan  Osmanlı Haneden üyeleri de katıldı. Namaz sonrası, İstanbul\'a gelen hanedan üyeleri sıraya girerek ikram edilen çorbadan aldı. Çorbayı, 
2. Abdülhamid\'in üçüncü kuşak soyundan gelen Orhan Osmanoğlu  ikram etti. Ardından, kalabalık grup cami önünde hatıra çektirdikten sonra  2. Abdülhamid\'in mezarının bulunduğu türbeye gidip burayı ziyaret ederek dua etti.

Görüntü dökümü:
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-Sultanahmet Cami önünde dağıtılan ikram
-Abdülhamit Han\'ın soyundan gelen Orhan Osmanoğolu\'nun çorbayı dağıtması
-Hanedan üyelerinin ikram edilen çorbayı almaları
-Cami önündeki kalabalıktan detay görüntü
-Haneden üyelerinin cami önünde hatıra fotoğrafı çektirmeleri
-Kalabalığın yürüyerek türeye gelmesi
-Yapılan duadan görüntü
-Türbeden detay görüntüler

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