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Spor

'Handikap operasyonu'nda gözaltına alınan Elazığspor kalecisi serbest

Yasadışı sanal kumar sitelerini takibe alan 'Handikap operasyonu' kapsamında 58 kişi gözaltına alınmıştı

04 Ekim 2016 02:42

Elazığspor’un kalecisi Çağlar Şahin Akbaba, cumartesi günü oynanan Göztepe maçı öncesinde sabah saat 04.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Handikap Operasyonu’ kapsamında gözaltına alındı. Gözaltının ardından sorgulanmak üzere İstanbul’a götürülen Elazığspor’un file bekçisi burada serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajası'nda (DHA) yer alan habere göre habere göre, akşam saatlerinde Elazığ’da yayın yapan yerel bir televizyon kanalına telefonla bağlanan 21 yaşındaki Kaleci Çağlar, suçsuz olduğunun ispatlandığını, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdiğini belirterek, söz konusu davadan beraat ettiğini açıkladı.

Yaşadığı bu zor süreçte kendisine destek olan Elazığ Belediye başkan yardımcısı Sedat Karataş’a, taraftarlara ve basın mensuplarına teşekkür eden genç kaleci, Çarşamba günü Elazığ’a geleceğini ve takımla birlikte Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başlayacağını söyledi.

Çağlar Şahin Akbaba, 2013 yılında U19 Milli Takımımızın Hollanda ile oynadığı karşılaşmada forma giymişti.

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