Hande Tibuk: Türkiye'nin yerinde başka ülke olsaydı, ekonomisi çökerdi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin güçlü yapısı ile zorlukları aştığını belirten iş insanı Hande Tibuk, \"Bize yanlış yapılıyor. Çok fazla üzerimize geliniyor. Son üç yılda yaşanmayan kalmadı. Buna rağmen çok güçlü bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Başka bir ülkede bizim yaşadıklarımız yaşansa ekonomi çökerdi. Bundan sonrasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum\" diye konuştu.

Türkiye ve KKTC ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, Türkiye\'nin güçlü olmasının Kıbrıs sorununun çözümünü olası kılacağını kaydetti. Kuzey Kıbrıs\'ın daha da kalkınması ve gelişmesi için Türkiye\'nin gücünü kaybetmemesi gerektiğini belirten Tibuk, \"Kuzey Kıbrıs, Türkiye ile birlikte var\" ifadesini kullandı.

KKTC\'nin turizm açısından zenginliğine dikkat çeken Hande Tibuk, bu potansiyeli fark ettiklerinde Merit Otelleri olarak ilk yatırımı 22 yıl önce yaptıklarını belirterek, \"Kıbrıs işlenmemiş, keşfedilmemiş bir mücevher. İklimi, bulunduğu coğrafi konum çok önemli. İnsanıyla, doğasıyla, kültürel mirasıyla, hatta gastronomisiyle bir değer Kıbrıs. Muhteşem bir turizm destinasyonu\" diye konuştu.

RUMLARIN ENGELLEMELERİ

Tibuk, haksız ambargolara maruz kalan Kuzey Kıbrıs\'ın tanıtımın önemli olduğunu, bu yönde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Hande Tibuk, Rumların KKTC\'deki turizmi baltalamak için yoğun bir diplomasi yürüttüğüne dikkat çekti. Tibuk, \"Rumlar seyahat özgürlüğünü engelliyor. Bu doğru değil\" dedi. Hande Tibuk, Rumların aleyhte faaliyetleri ile ilgili bir örneği şöyle anlattı:

\"Geçen yıl Çin\'de büyük bir tur operatörü ile anlaştık. Her hafta Çin\'den grup halinde turist gelecekti. Ancak Rum lobisi devreye girdi. Rumlar, Çin\'de bakanlık üzerinden baskı yaptı ve anlaşma iptal oldu. Grup olarak kimsenin gelmesi istenmiyor.\"

HER OTEL AÇILIŞI, TANITIM ADIMI

KKTC\'nin yatırımlara ihtiyacı olduğunu belirten Tibuk, \"Kuzey Kıbrıs\'ta her otel açılışı Kuzey Kıbrıs\'ı tanıtacak bir adımdır. Bundan bizler de mutlu oluyoruz. Yeni otellerin açılması turizmi de büyütür. Bürokratik engeller fazla. Bunu daha hızlandırmak gerekir. Yatırımcının önü açılmalı\" dedi. Gayrimenkul yatırımlarına da başladıklarını ifade eden Tibuk, birçok ünlü ismin Kuzey Kıbrıs\'tan ev almak istediğini belirtti. \'Neden Kıbrıs tercih ediliyor?\' yönündeki bir soruya ise Tibuk, \"Kıbrıs rahat bir ortam. Üniversite ülkesi burası. Havası, denizi güzel\" diye cevap verdi.

Sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini de belirten Tibuk, \"Defile organizasyonlarına başladık, sosyal sorumluluk projesi adı altında. Her defilede Kıbrıs\'a özel bir dernek belirledik. Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş bunların başında. Onun aramıza katılmasıyla sosyal sorumluluk projelerimiz başladı. Bugüne kadar beş defile yaptık. Her defilede elde edilen gelirler, bir derneğe bağışlanıyor. Yılda üç defile düzenleme kararı aldık\" diye konuştu.

CARETTA CARETTALARIN DOĞAL YUMURTLAMA ALANI

Kuzey Kıbrıs\'ın caretta carettaların doğal yumurtlama alanı olduğunu hatırlatan Tibuk, \"Denizde yaralı bulunan kaplumbağaların tedavi edilebileceği bir merkezi yapıyoruz. Yurt dışı örneklerini inceledik. Bu konuda tecrübeli bir arkadaşımız var. Rehabilitasyon merkezi kuruyoruz. Özel havuzlar yapılıyor. Bir ihbar hattımız olacak. Yaralı bir kaplumbağa bulunduğunda bize getirilecek. Tedavisinden sonra denize bırakacağız. Bir kaplumbağaya uydu da takmayı düşünüyoruz\" dedi.

Temel İhtiyaç Derneği Başkanlığını da yürüten Hande Tibuk, oluşturdukları gıda bankacılığıyla da binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını söyledi. Üreticilerin ellerinde olan fazla ürünlerin alındığını ve bunların ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını bildiren Tibuk, \"Destek marketleri açtık. Bağcılar ve Maltepe\'de. Destek marketlerine ürünler geliyor. Kaymakamlıklarla işbirliği yapılıyor, ihtiyaçları olanlara para ödemeden yardımlar yapılıyor. Destek marketlerimizde insan kaynakları birimi de var. İş ihtiyacı olanlara iş imkânı da bulunuyor. Geçen yıl 5 bin ailenin üzerinde kişiye ulaştık. Bunu tüm Türkiye\'ye yaymak istiyoruz\" diye konuştu.



