Hande Kader cinayeti: Trans cinayetleri protesto edildi

Trans kadın Hande Kader'in yakılarak öldürülmesinin ardından LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans, İnterseks) Dayanışma Derneği'nin çağrısıyla yüzlerce kişi İstanbul Beyoğlu'nda bir araya gelerek trans cinayetlerini protesto etti.

Taksim Tünel Meydanı'nda toplanan grup "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, Hande Kader için adalet, herkes için adalet" pankartı taşıdı; "Trans cinayetleri politiktir", "Erkek vuruyor devlet koruyor", "Translar burada katilleri nerede" sloganları attı.

Yürüyüşe CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da katıldı. Tanrıkulu "Cinsel yönelim tercihi temel bir insan hakkıdır. Herkesin buna saygı duyması lazım ve anayasanın da bu tercih hakkın tanıyacak şekilde düzenlenmesi lazım" dedi.

Basın açıklamasında "İnsan hakları için mücadele eden bizler her cinayette tekrardan toplanıp 'Bu son olsun', 'Artık yeter' dedikçe aslında katilin ve bu katliamlara yol açanların kimler olduğunu da biliyoruz. [...] Bizler tüm yasal düzenleme çağrılarımıza kulak tıkayanlara, muktedirlere, bizi üçüncü sayfalardan, medyanın taraflı haberlerinden tanıyanlar diye seslendiklerimize, bu cinayetlerin ne anlama geldiğini biliyoruz diye haykırmaya devam ediyoruz" denildi.

Polis yürüyüş boyunca göstericileri takip etti. Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen ufak bir gruba ise izin verilmedi.

23 yaşındaki Kader 7 Ağustos'ta kaybolmuş, cesedi 12 Ağustos'ta İstanbul Zekeriyaköy'deki ormanlık alanda bulunmuştu.

Seks işçiliği yapan Hande Kader en son bir gece müşterisinin otomobiline binerken görülmüştü.

Kader'in ev arkadaşı Davut Dengiler uzun süre ona canlı ulaşma umuduyla çabaladıktan sonra onu Yenibosna'da kimliği tespit edilemeyenlerin götürüldüğü morgda bulmuştu.

Temmuz sonunda da Suriyeli eşcinsel Muhammed Wisam'ın cesedi, kafası kesilmiş bir halde İstanbul'da bulunmuştu.