Hande Fırat ve Aslı Aydıntaşbaş, makarnayı çok yanlış anladı!

T24 Haber Merkezi

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve The Washington Post köşe yazarı Aslı Aydıntaşbaş'ın Koronavirüs salgını endişesiyle marketlere hücum eden insanların makarna alma nedenini yanlış anlaması sosyal medyada tepki çekti.

Tecrübeli gazeteciler, "insanların Koronavirüs'ten korunmak için makarna aldıklarını" belirten Twitter paylaşımlarından bulundu.

Fırat, "Makarna ile virüs arasındaki bağ nedir? Bağışıklık sistemini güçlendirseydi İtalyanlara virüs bu kadar etki etmezdi. Nohut gibi bakliyatları tercih etselerdi keşke" yazarken; Aydıntaşbaş da, "Makarna Koronavirüs için çözüm olsa, İtalya'da millet kırılmazdı. Allah aşkına evde makarna stoğu yapacağınıza ellerinizi yıkarın, öpüşmek ve tokalaşmaktan vazgeçin, kalabalık yerlere gitmeyin" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin, makarnanın anavatanı İtalya'da vakaların yaygın olmasını vurgulaması ve Türkiye'de yapılan market alışverişleriyle kıyaslaması bazı sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırdı.

Birçok Twitter kullanıcısı, Aydıntaşbaş ve Fırat'a yaptıkları paylaşımdan sebep sert tepki gösterdi.

Fırat daha sonra paylaşımıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Makarna mesajını illa farklı anlamak isteyenlere ; “uzmanlar dolaşan virüs yok, panik yapmayın” dedikçe, maske depolamak, makarna depolamayı anlamlı bulmuyorum. Bunu fursat* bilip ürün fiyatlarını ahlaksızca artıranlar ellerini daha çok ovuşturuyor."

"Virüsten korunmak İçin yapılması gerekenleri günlerdir bilim adamları anlatıyor. Mesele bunları yapmak . Resmî açıklamalar doğrultusunda hareket edilirse süreç paniksiz ve daha sağlıklı atlatabilir*"

*Editörün notu: Hande Fırat'ın tweetlerindeki yazım yanlışları düzeltilmemiştir