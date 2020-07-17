Hande Fırat: “İstanbul Sözleşmesi kalmalı” diyen bazı AK Partili isimler “Bu kamplaşma masum değil” uyarısında bulundu

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına yönelik yürütülen tartışmalara, "Kadınları ilgilendiren konularda kararları erkekler vermesin. Kadınlar da korkmadan, çekinmeden, siyasi kaygı duymadan konuşsun lüften!" yorumunu yaptı. Fırat, “İstanbul Sözleşmesi kalmalı” diyen bazı AKP'li isimlerin, "Sözleşmeye karşı çıkmak dindarlık, sözleşmeyi savunmak dindar olmamak gibi bir cepheleşme yaratıldı. Bu kamplaşma masum değil. Buna müsaade edilmemeli" uyarısında bulunduğunu kaydetti.

Fırat, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'nün "Böyle bir şey yok. Sözleşmede bunlarla ilgili herhangi bir madde yok. Beni en çok üzen FETÖ’nün dördüncü yıl travmasını yaşarken üç cemaatin isteği üzerine İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasını konuşmamız oldu. O zaman biz niye mücadele ettik? Cemaatlere bu söz hakkını verenleri affetmeyeceğim.” dediğini aktardı.

Fırat, "Canan Güllü, cemaatlerin kara propagandasına bu sözlerle dikkat çekti. Konuştuğum AK Partili bazı kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’ne karşı Twitter’da kampanya başlatan hesapların iyi incelenmesi gerektiğini söylediler" ifadesini kullandı.

Fırat yazısında şunları kaydetti:

İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar sürerken, Meclis Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı da değişti. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmaları “9 yıl sonra niye günah keçisi haline geldi?” diye eleştiren Komisyon Başkanı Canan Kalsın görevden alındı. Bu görevden alınma ile ilgili de tartışma çok. Bir kaynağım, “Sorun tek başına İstanbul Sözleşmesi değil, parti içinde o koltuğa oturmak isteyen çoktu, tabii kadınlar arası anlaşmazlık da var” dedi.

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