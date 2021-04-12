Hande Fırat evinde kaza geçirdi; Hürriyet'teki yazılarına ve CNN Türk'teki programına ara verdi

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı, CNN Türk ekranlarında Gece Görüşü adındaki tartışma programının moderatörü Hande Fırat, evinde kaza geçirdi.

Medyaradar'ın haberine göre, Fırat'ın birbirine yapışan bulaşık makinası parlatıcılarını ayırmaya çalışırken, parlatıcıların patlaması sonucu iki gözünde de hasar oluştuğu ve hastaneye gittiği belirtildi.

Serum ve kortizon tedavisi uygulanan Hande Fırat’ın, doktorların tavsiyesi üzerine güneş gözlüğü ile antibiyotik kullandığı bildirildi.

Fırat, bir süre hem CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programını sunamayacak hem de Hürriyet’teki köşesine ara verecek.