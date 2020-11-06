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Dünya

Hande Fırat: Ankara kulislerinde Biden’ın ekibiyle bir süredir diyalog yürütüldüğüne dair de haberler var

"Biden yeni bir başlangıç yapmak isteyecektir'  yorumlarını yapanlar var"

06 Kasım 2020 09:52

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Ankara kulislerinde ABD medyasının projeksiyonlarına göre önde görünen Joe Biden'ın ekibiyle bir süredir diyalog yürütüldüğünde dair haberlerin olduğunu yazdı.

Fırat yazısında, "Halk Bankası davası, S-400’ler ve olası yaptırımlar, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusu, Fetullah Gülen’in iadesi, YPG/PYD’ye verdikleri destek en sorunlu alanlar. Bazı konuların başkan değil devlet politikası olduğunu, Trump döneminde de bu alanlarda ilişkilerin günlük güneşlik olmadığını hatırlatalım. Gelelim bir duyuma... Ankara kulislerinde Biden’ın ekibiyle bir süredir diyalog yürütüldüğüne dair de haberler var. 'Biden yeni bir başlangıç yapmak isteyecektir'  yorumlarını yapanlar var." ifadesini kullandı. 

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