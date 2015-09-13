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Hande Ataizi: Yetkililer bize yardım etsin

Ataizi, Suriyeli bir çocuğu evlat edinmek istediğini belirtmişti

13 Eylül 2015 16:48

Suriyeli bir çocuğu evlat edinmek istediğini belirten Hande Ataizi, bu hayalini gerçekleştirmek için yetkililerden yardım isteyerek, "Göçmen çocuklarıyla ilgili prosedürü bilen varsa bize söylesin bu konuda yetkililerden de yardım istiyoruz" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre Ataizi, önceki akşam oğlu Aslan Leon’la Maçka Parkı’nda yürüyüş yaparken karşılaştığı habercilerin “Suriyeli bir çocuk evlat edinmeyi düşünüyormuşsunuz, doğru mu?” şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi: “Doğru. Aylan Kurdi’nin fotoğrafından çok etkilendim, sonrasında eşimle oturup konuştum ve böyle bir karar aldık. Oğlumuza kardeş istiyoruz. Bunun için nasıl bir yol izlenmeli, nereye başvurmalı bilmiyoruz ama araştırıyoruz. Göçmen çocuklarıyla ilgili prosedürü bilen varsa bize söylesin bu konuda yetkililerden de yardım istiyoruz. Göçmen çocuklarıyla ilgili prosedür hakkında bizi aydınlatsınlar lütfen.”

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