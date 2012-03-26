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Hancağız Barajı'nda patlama: 2 kişi enkaz altında, köyler tahliye ediliyor!

Hancağız Barajı’nda, sızıntı olan ana borunun yarılma tehlikesinden dolayı akarsu yatağı yakınlarındaki köylerin tahliyesine karar verildi

26 Mart 2012 18:20

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Hancağız barajının su pompalama ünitesinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişi enkaz altında. Hancağız Barajı’nda, sızıntı olan ana borunun yarılma tehlikesinden dolayı akarsu yatağı yakınlarındaki köylerin tahliyesine karar verildi.

Nizip ilçesindeki Hancağız Barajı'nın su pompalama ünitesinde patlama meydana geldi.

Baraj sulama sorumlusu Davut Akın ve DSİ görevlisi Ökkeş Güçlü baraja bağlı sulama bölümünün ana vanasını açmak için tünele girdiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sonucu enkaz altında kalan 2 kişinin kurtarılması için jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince çalışma başlatıldı.

Patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiği bildirildi.    


Barajda 3 milyon metreküp su var


Nizip Çayı üzerinde 24 yıl önce toprak gövde dolgu tipinde inşa edilen Hancağız Barajı’nın rezervuarında yaklaşık 3 milyon metreküp su bulunuyor. Akarsu yatağından yüksekliği 45 metreyi bulan gövdede DSİ yetkililerinin yaptığı kontrollerde ilk belirlemelere göre risk bulunmadığı belirtildi.

Baraj gövdesi ile patlamanın yaşandığı tünel arasındaki uzaklığın 200 metreyi bulduğunu belirten DSİ yetkilileri, tüneldeki patlamanın basıncıyla tarım alanlarına su veren boruda çatlaklar oluştuğunu, bu çatlakların yarık hale dönüşme riski olduğunu bildirdi. Baharın gelmesiyle karların erimesinden dolayı doluluk seviyesi en üst seviyede olan Hancağız Barajı’nda, sızıntı olan ana borunun yarılma tehlikesinden dolayı akarsu yatağı yakınlarındaki köylerin tahliyesine karar verildiği öğrenildi.


Kurtarma çalışmaları sürüyor


Nizip ilçesindeki Hancağız  Barajı'nın su pompalama ünitesinde meydana gelen patlamada enkaz altında kalan 2  kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Patlama sonucu enkaz altında kalan baraj sulama sorumlusu Davut Akın (45)  ve DSİ görevlisi Ökkeş Güçlü'nün (43) kurtarılması için Gaziantep, Şanlıurfa,  Nizip ve çevre ilçelerden gönderilen itfaiye ve sağlık ekipleri, 400 metrelik  tüneldeki çalışmalarını sürdürüyor.

Taşkın meydana gelmesi ihtimaline karşı, baraj yakınlarında bulunan  köylerdeki tarlalarda çalışan çiftçiler jandarmanın uyarısıyla tarladan  çıkarıldı.

DSİ 20. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın, patlamanın nedeniyle ilgili olarak  ellerinde net bilgi bulunmadığını, kurtarma çalışmalarının ardından teknik  inceleme başlatılacağını söyledi. 

 

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