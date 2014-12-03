Hamzaoğlu'nun futbolcularla tanışma töreninde bir tek Sneijder ayağa kalkmadı

Galatasaray'da Cesarre Prandelli'den boşalan teknik direktörlüğe geçen Hamza Hamzaoğlu, Galatasaraylı oyuncularla tanışma esnasında önemli bir olay yaşadı. Sarı kırmızılıların yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, resmi imzayı attıktan sonra başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'la Florya'da soyunma odasında futbolcularla tek tek el sıkışarak tanıştı. Hamzaoğlu, soyunma odasına aniden girince tüm oyuncular ayağa kalkarak yeni hocalarını karşıladı ve tek tek el sıkıştılar. Fakat çorabını giymekte olan Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ayağa kalkmadan oturduğu yerden yeni hocasının elini sıktı. Hemen arkasından Sneijder'in Abdurrahim Albayrak'la el sıkışığı esnada ayağa kalktığı dikkatlerden kaçmadı.

Hürriyet'ten Cem Ali Kılınç'ın haberine göre, bu karşılaşma sonrasında GS TV'nin canlı olarak verdiği ilk antrenmanda ikili yanya gülerek basın mensuplarına poz verdiler.

Hamza Hamzaoğlu daha önce TRT’de yaptığı bir yorumda, sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Wesley Sneijder’ın aldığı parayı hak edip etmediğini sormuştu. Hollanda ile Meksika arasında oynanan 2014 Dünya Kupası son 16 turu maçının yorumlayan Hamzaoğlu, Wesley Sneijder'in "Türk futbolcular pas yaparken çok düşünüyor" açıklamalarını değerlendirmiş ve şunları söylemişti:

"Tabii ki Hollanda'nın alt yapısı hepimiz tarafından biliniyor, ekol oldular. Yıllardan beri de futbolcu ihraç ediyorlar dünyaya. Bizim oyuncularımız belki onlar kadar teknik anlamda yeterli olmayabilir. Yani bu söyledikleri eğitim anlamında yeterli olmayabilir ama bizim oyuncularımızın en azından aldığı parayı hak eden bir davranışları var. Bunu unutmamak lazım. Zaten onlar bu eğitimi aldıkları için ülkemize geliyorlar ve bizim oyuncularımızdan 3-4 kat fazla para veriliyor ama o parayı hak etmek için acaba gerçekten gereğini yerine getiriyorlar mı? Bunu da onların düşünmesi lazım. Galatasaray 'da Hollanda'daki kadar koşuyor mu acaba? Yani burada koşuyor, adam kovalıyor, basıyor, pres yapıyor, savunmaya geliyor. Ama Galatasaray'da sadece ayağına top geldiğinde oynuyor. Yani bunları da düşünmek lazım konuşurken. Her şey bu kadar basit değil."

Hamza Hamzaoğlu'nun 2014 Dünya Kupası döneminde Sneijder konusunda bu söyledikleri gündemi bir hayli meşgul etmişti. Galatasaray'ın başına geçen tecrübeli hoca ve yıldız oyuncu arasında nelerin yaşanacağı merak konusu olmuş ve Hamzaoğluna ilk Sneijder sorulmuştu. Hamza Hamzaoğlu yaptığı ilk açıklamada;

"Yabancılar kıymetlidir. Ben o yorumumda Türkiye'deki düşünceye değinmek istedim. Biraz ileri gitmiş olabilirim Sadece Sneijder değil tüm yabancılar neden geldiklerini bilip hakkını vermeli. Düşüncelerimin şinmdi de arkasındayım. Sneijder'la hiçbir problemim yok" şeklinde açıklama yapmıştı.

İşte o anlar: