Hamzaoğlu'nun elinin değdiği Galatasaray şaha kalktı

İtalyan teknik adam Cesare Prandelli’nin gidişinin ardından Hamza Hamzaoğlu’nun iki maçlık performansı övgü alırken, istatistikler de farkı net şekilde gözler önüne serdi. Hamzaoğlu’nun G.Saray’ı Akhisar karşısında enlerle dolu bir galibiyet aldı.

Galatasaray, Akhisar Belediyespor’u 2-1 mağlup ederken futbolu ile fark yarattı. Rakibi ısıran, önde pres yapan, kanatları kullanıp özgüveni yerine gelen bir G.Saray sahada idi.

Kısaca 2 hafta önceki Prandelli dönemi ile önceki gece sahaya çıkan G.Saray arasında uçurum vardı. Hamzaoğlu’nun Aslan’ı başarılı futbolu ve elde ettiği istatistikle Prandelli dönemini ilk maçtan sollarken, ‘en’lerle dolu bir galibiyet aldı.

3 isabetli şutun 2’si gol oldu

- Cimbom, 467 pas yaparken bunların 399’u isabetli oldu. Rakip ceza sahasına 20 orta kesen Galatasaray 6 isabetle son zamanların en iyi istatistiğine imza attı.

- Sarı kırmızılılar, Akhisar kalesini tam 15 kez yoklarken çekilen şutların 3’ü isabetli oldu ve bunların 2’si de gol oldu. Gol olmayan tek şut Umut Bulut’un idi.

- Sneijder dün gece 4 kez şut çekti... Hollandalı yıldız bu istatistik ile Kasımpaşalı Adem’i geçip 43 şut ile ligin en fazla rakip kaleye şut çeken ismi oldu

- Bu sezon 24 kez ofsayta düşen Burak Yılmaz, ilk kez ofsayta düşmeden bir 90 dakika bitirdi. 62 kez topla buluşan Burak, yüzde 85 başarılı pas yüzdesi ile oynadı.

- Prandelli’nin ‘gitsin’ dediği Bruma maçın yıldızlarındandı. 76 kez topla buluştu ve 56 isabetli pas atarak yüzde 85 isabet yüzdesine ulaştı. 10917 metre de koştu.

- Cesare Prandelli döneminde adeta unutulan Emre Çolak, Melo’nun formasını zorladı. Emre, Akhisar’a karşı yüzde 94 pas yüzdesi ile oynadı.

- İtalyan teknik adam Prandelli ile çıktığı son 5 maç maçta 49 şut atabilen Galatasaray, Hamza Hamzaoğlu ile çıktığı 2 maçta tam 41 şut attı.

- Selçuk bu yıl ilk 45’lerde en fazla 3 kez top kapabilmişti. Dün gece 45 dakikada rakipten 6 kez top kaptı. Selçuk İnan, 11100 metre ile sahanın en çok koşan ismi idi.