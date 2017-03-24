Hamzaoğlu Osmanlıspor'da ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak Osmanlıspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Batıkent Tesisleri'ndeki idman, takımın yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşti.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda milli takımlarda bulunan Badou Ndiaye, Thievy Bifouma ve Advija Vrsajevic'in yanı sıra, hafif bir sakatlığı bulunan Musa Çağıran da yer almadı.

Başkent ekibi antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Sonrasında futbolcular 8'e 2 ve 7'ye 2 top kapma oyunu oynadı. İdmanın bu bölümünde teknik direktör Hamzaoğlu da yer aldı. Mor-sarılılar 3 takım halinde pas çalışması gerçekleştirdikten sonra yarı sahada çift kale maçla idmanı bitirdi.