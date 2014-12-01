Hamzaoğlu Galatasaray'a imzayı gözyaşlarıyla attı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Transfer teklifini babasının öldüğü gün aldığını söyleyen Hamzaoğlu, babasından bahsederken gözyaşlarına engel olamadı. Hamzaoğlu, sözleşmesinin sezon sonuna kadar geçerli olduğunu söyledi.

Törene, ikinci başkan Hamdi Yasaman ve başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak da katıldı. İmzaların atılmasının ardından Yasaman, Albayrak ve Hamzaoğlu söz aldı.

Hamdi Yasaman:

- Hamza Hamzaoğlu çok başarılı bir teknik direktör. Bu yükü kaldırabilecek kapasitede.

- Sağolsun Abdurrahim Albayrak da bize yardımcı oldu ve onu bize kazandırdı.

Abdurrahim Albayrak:

- Galatasaray camiası için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

- Çoktan beri Hamza hoca benim beynimdeydi. Adını ilk söylediğimde başta başkanımız olmak üzere, Hamdi hocamız da kabul etti.

- Ben hocamızın başarılı olacağına canı gönülden inanıyorum.

- Kendisi hiçbir şekilde bizimle para konuşmadı.

Hamza Hamzaoğlu:

- Burası bizim yuvamız. Ben ve birçok arkadaşım gözlerimizi burada açtık.

- Bundan sonra bize düşen şey mahcup olmamak. Allah bizi mahcup etmesin.

- Şampiyonluklar ve kupalar için keskin konuşmak doğru değil. Ancak şunu söyleyebilirim, başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağım.

- Arkadaşlarımızla beraber sorumluluklarımızın farkındayız. Görevimizin üstesinden geleceğimize inanıyoruz.

- Özellikle bir şeye daha değinmek istiyorum; biliyorsunuz milli takımda idim. FutbolFederasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e ve Fatih Terim'e teşekkür ediyorum. Özellikle Fatih hocam, "Ben yapacağına inanıyorum" diyerek, bana güven verdi.

Hamza Hamzaoğlu gazetecilerin sorularını cevaplamaya başladı...

- Sneijder sorusu üzerine... Sneijder benim o sözlerimden önce verdiği bir röportajda, "Türk oyuncular topa 3-4 defa dokunmadan pas vermiyor" dedi... Ben orada milli takım hocası vasfıyla oturdum. Benim söylediklerim Sneijder ile ilgili değil, düşünce tarzı ile ilgili. Bizim Türk oyuncularımız da yabancı oyuncularımız da kıymetlidir. Orada benim sanki Sneijder'e karşı söylemim olmuş gibi algılanıyor ama ben orada tamamen Türkiye'deki düşünceye temas etmek istedim. Eminim ki bugün Sneijder de o röportajı verdiğine üzülüyor. Şimdi konuşacağım kendisiyle. Sneijder ile hiç bir sorunum yok. Belki biraz ileri gitmiş olabilirim ama düşüncelerimin arkasındayım

- Şu anda baskı hissetmiyorum. Takım lider durumda. Ben bütün futbolcu arkadaşları ve benden önceki hocayı da tebrik ediyorum. Ama eksiklerimiz de var. Bu bir gerçek. Bu eksikleri bir an önce gidermeye çalışacağız.

Hamdi Yasaman araya girdi ve konuşmaya başladı:

- Takımımız lider ama iyi oynadığımızdan değil, rakipler puan kaybettiğinden. Eksi averajla lideriz. İyi futbol oynamalıyız.

- Hocadan istediğimiz; iyi futbol. Bizim istediğimiz, beklediğimiz o. Türkiye'de seyirci azaldı. Bizim seyirciye de zevk vermemiz lazım. Bizim beklentimiz hem güzel oynamak hem rahat galibiyetler almak.

- (Fatih Terim'i kastederek) İyi hocanın yanında çalışırsanız iyi şeyler öğrenirsiniz.

Hamza Hamzaoğlu:

- Futbolcular mutlu değil. Herkes sahada tek başına bir şey yapmaya gayret ediyor. Biz onları bir araya getireceğiz. Onların güçlerini birleştirip, beraber ne yapabileceğini göstereceğiz.

- Ben hiç bir kulübe tazminat yazdırmadım, almadım. İstenmediğimiz zaman da zaten söylenmeden gideriz.

- Oyuncular burada olmaktan mutluluk duyacaklar. Taraftar da aynı mutluluğu yaşayacak.

- Biz Taffarel'i çok seviyoruz. Ona hiçbir zaman hayır diyemeyiz. Taffarel deyince akla kaleci gelir. Dolayısıyla görevine aynen devam edecek.

- Metin Mert ile konuştum. Bana, "Taffarel'le beraber çalışmaktan mutluluk duyarım, gerekirse ikinci adam olurum" dedi. Metin Mert altyapı antrenörü olarak çalışacak.

- Bir takımda istikrar yakalamak çok önemli. Ama daha da önemli olan; o istikrarı kimlerle yakaladığınızdır.

- Kupa maçlarında şans bulamayan arkadaşları değerlendireceğiz.

- Devre arası transferi için bir düşüncem var ama buna zaman içinde karar vereceğiz.

- Bundan önce 4-2-3-1 ile oynadım. Bu oyuncularımın durumuydu. Sistem değişmez diye bir şey yok.

- Kariyerimi riske ettiğimi düşünmüyorum. Riske ettiysem de her şeye değer.

(Çok heyecanlı olduğu görülen Hamzaoğlu, soruyu tekrar ettirdi.)

- Sözleşme meselesine gelince. Kontratlar bağlayıcı olmamalı. Kimseyi yormamalı, sıkmamalı.

- Burada 10 yıllık kontratım da olsa, en küçük bir imada bulunulursa, giderim.

- Sözleşmeleri yıl yıl yaparım. Ben Albayrak'a 'Siz Mayıs ayına kadar geldiniz, benim sözleşmemi de Mayıs'a kadar yapalım' dedim...

- Ben hiç bir kulübe tazminat yazdırmadım, almadım. İstenmediğimiz zaman da zaten söylenmeden gideriz.

- Teklifi, babamı kaybettiğimiz günün akşamı aldım. Abdurrahim abi aradı. Çok zor bir gündü tabii. Kızım yanıma geldi, "N'oldu?" diye sordu. Sağolsun Abdurrahim abi bizi rahatlatacak şeyler söyledi.

(Hamza Hamzaoğlu, vefat eden babasından bahsederken gözyaşlarını tutamadı...)

- Bugünlerin olacağını hiç düşünmemiştim. Önüme açılan kapıdan girip orada ne yapmam gerekiyorsa ona gayret ediyorum.

- Biz Galatasarayız bir beraberiz ve bütünüz. Yerli yabancı ayrımı yapmamıza hiç gerek yok!

- (Bilal Kısa'nın transferi ile ilgili soru üzerine) Benim şu ana kadar hiç öyle bir düşüncem olmadı.