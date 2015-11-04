T24 LogoT24 Logo
Spor

Hamzaoğlu: Belki zor gürünüyor ama...

"İki maçımız daha var ve kazanmak için sahaya çıkacağız"

04 Kasım 2015 09:19

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz'in Benfica takımına deplasmanda 2-1 yenildi. Devler Ligi'nde ikinci tur umutlarını zora sokan sarı kırmızılılarda teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçtan sonra yaptığı açıklamada, 
gruptan çıkmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Oyunun genelinde iyi oynadıklarını belirten Hamzaoğlu, "Zamansız yediğimiz ikinci gol bizi geride bıraktı. Sonlarda rakibi kendi sahasına kapattık. Belki zor görünüyor ama bir umut varsa biz de sonuna kadar onu kovalamak için oynayacağız. İki maçımız daha var ve kazanmak için sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.

Başarılı teknik adam, Benfica'nın attığı gollerde savunmada yapılan hatalarla ilgili de "Hoş değil. Daha dikkatli olmamız lazım" değerlendirmesini yaptı.

Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın sarı kart görerek bir sonraki maçta kart cezalısı durumuna düşmeleriyle ilgili yöneltilen bir soruya ise Galatasaray'ın teknik direktörü "Maç gergin bir atmosferde geçti. Sarı kart görmemeleri bizim dileğimizdi ama bazen anlamsız kart görülebiliyor" yanıtını verdi.

 

ETİKETLER

hamzaoğlugalatasarayşampiyonlar ligizor gürünüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24