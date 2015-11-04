Hamzaoğlu: Belki zor gürünüyor ama...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz'in Benfica takımına deplasmanda 2-1 yenildi. Devler Ligi'nde ikinci tur umutlarını zora sokan sarı kırmızılılarda teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçtan sonra yaptığı açıklamada,

gruptan çıkmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Oyunun genelinde iyi oynadıklarını belirten Hamzaoğlu, "Zamansız yediğimiz ikinci gol bizi geride bıraktı. Sonlarda rakibi kendi sahasına kapattık. Belki zor görünüyor ama bir umut varsa biz de sonuna kadar onu kovalamak için oynayacağız. İki maçımız daha var ve kazanmak için sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.

Başarılı teknik adam, Benfica'nın attığı gollerde savunmada yapılan hatalarla ilgili de "Hoş değil. Daha dikkatli olmamız lazım" değerlendirmesini yaptı.

Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın sarı kart görerek bir sonraki maçta kart cezalısı durumuna düşmeleriyle ilgili yöneltilen bir soruya ise Galatasaray'ın teknik direktörü "Maç gergin bir atmosferde geçti. Sarı kart görmemeleri bizim dileğimizdi ama bazen anlamsız kart görülebiliyor" yanıtını verdi.