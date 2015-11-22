Hamzaoğlu ayrılığın sebebini açıkladı: Demek ki yanlış düşünmüşüm...

Galatasaray Yönetim Kurulu tarafından görevine son verilen Hamza Hamzaoğlu, ayrılığın sebeplerini anlattı.

Sürpriz ayrılığı ile futbol gündeminin zirvesine yerleşen Hamzaoğlu, 360 kanalında yayınlanan Telegol programına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:



"Umut'la ilgili konuşmalarımı yanlış bulduklarını söylediler. Ben de bu konuşma yönetimi zora soktuysa söyleyecek bir şey yok; 'Aldığınız karara saygı duyarım' dedim. Gerçekten de Galatasaray Yönetim Kurulu'nun aldığı karara saygı duyuyorum. Yönetime; "Umut'la ilgili konuşmayla aslında sizi güçlendirdiğimi düşünüyordum" dedim. Demek ki yanlış düşünmüşüm, yanlış bir konuşma yapmışım ki siz bunu düşünmüşsünüz" dedim. "Doğru bir karar almışsınız hayırlı olsun" dedim.

Bugüne kadar ne olduysa ortada. Her şey ortada. Melo kendi gitmek istedi zaten. Olur mu canım yönetimi ezer miyim? Nasıl ezeyim ben? Benim ne gücüm var? Bunun bana ne faydası olur. Galatasaray Başkanı'nı ezmek bana ne fayda sağlar.

"Demek ki uyumu yakalayamadık"

Umut konusunda da benim söylemek istediğim farklı, algılanan farklı. Ben yönetimi yücetlme için söyledim, algılanan ezme. Uyum ister çalışmak. Demek ki biz bu uyumu yakalayamadık. Uyumlu çalışabilecekleri bir hoca isterler, bu da doğal.

"Oyuncuların yas tutmasını beklemiyorum"

Düşünmüyorum bu sene başka yerde çalışmayı. Dinlenmeyi düşünüyorum. Oyuncular üzüldü. Bir gün sonra vedalaştık. Onların yapacağı bir şey yok zaten. Yarın başkası gelir, onla çalışırlar. Onlar kulübe en iyi şekilde hizmet etmesi gereken kişiler. Yas tutmalarını da beklemiyorum.

"Keşke güvenmeseydim diye bir düşüncem yok"

Hiçbir pişmanlığım yok. Bize bir sene zarfında güzel şeyler yaşattılar. Bütün yöneticilerimizden Allah razı olsun. Keşke güvenmeseydim diye bir düşünceye sahip değilim. Ne olursa olsun çalıştığım insanlara hep güven duydum. Kısmet böyle oldu. Tazminat maddesi koysaydım da, kulübün benle çalışmak istemediğini bana ima ettiği gün ben ayrılır, yine giderdim."