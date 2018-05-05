Hamzaoğlu, annesinin cenazesine katılabilecek

17 Şubat'tan beridir Sincan Cezaevi'nde bulunan HDK Eş Sözcüsü, Türk Tabipleri Birliği Üyesi ve Toplum ve Hekim dergisinin Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, dün hayatını kaybeden annesi Saliha Hamzaoğlu'nun cenazesine katılabilecek.

Onur Hamzaoğlu'nun annesi Saliha Hamzaoğlu, uzun süredir tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dün yaşamını yitirmişti. Hamzaoğlu’nun annesini ziyaret etme isteğini reddeden Savcılık, avukatlarının başvurusu üzerine cenaze törenine katılmasına izni verdi.

Hamzaoğlu’nun cenaze törenine katılacağı, ailesi ve arkadaşları adına Özlem Özkan, Eriş Bilaloğlu ve Ziynet Özçelik tarafından duyuruldu.

Onur Hamzaoğlu’nun annesinin cenazesi 6 Mayıs Pazar günü Pazar günü “Çankaya Mah. 128.sokak no14 35280 Konak İzmir” adresindeki Hacı Ahmet Tatari Camii’nde kılınacak ikindi namazından sonra Zeytinalan-Urla mezarlığında defnedilecek.