Hamzaçebi:Doğan Grubu’na baskı amaçlı

Vergi uzmanı CHP Milletvekili Hamzaçebi, Doğan Grubu’na verilen cezaları baskı ve yıldırma amaçlı olarak yorumladı.



Rapordaki iddia ve mükellefin savunmasını okumadan bir yorum yapamayacağını belirten Hamzaçebi, anonim şirket ilmuhaberinin satışına KDV uygulanmasına tarhiyatın haksız olduğunu söyledi. Hamzaçebi, şöyle konuştu:



“Yürürlükteki Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-G maddesi her türlü hisse senedi satışını KDV’den istisna etmiştir. Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun 232 numaralı genel tebliği hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların nasıl vergilendirileceğine ilişkin açıklamaları kapsamaktadır.



Maliye Bakanı’nın bakanlıkta yapmış olduğu atamalar da bu tip raporlar yazılmasını teşvik edecek niteliktedir. Sayın Bakan bu tür raporlara prim veren bir anlayışla Maliye Bakanlığı’nı yönetmektedir. Raporun KDV ile ilgili uygulaması son derece haksızdır. Tamamen Doğan Grubu’na baskı amaçlı olarak yorumluyorum ben bunu.”



‘Korku imparatorluğu’



CHP?Brüksel temsilciliğinde basın toplantısı düzenleyen CHP?Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, herkesi basın özgürlüğüne sahip çıkmaya çağırdı. Öymen, “Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Yargı bağımsızlığına sahip çıkın. Bir ülke ki başbakanı bazı gazetelere boykot ilan etmektedir; bir ülke ki gazete sahiplerine örneği dünyada görülmemiş mali cezalar verilerek onların etkilenmesine çalışılmaktadır. Bu gidiş iyi bir gidiş değildir. Türkiye bir korku imparatorluğu haline dönüşmüştür” diye konuştu.



