Hamzaçebi: Kamuda kazanılmış hak olmaz, doğru bulmuyoruz

Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Gül’ün görev süresinin 7 yıl olduğu yönündeki kararını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, “Kamu hukukunda kazanılmış hak kavramı olmaz" dedi.



Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresinin 7 yıl olduğuna dair kararına muhalefet partilerinden de yorumlar geldi.

Hamzaçebi, "Kamu hukukunda kazanılmış hak kavramı olmaz. Mahkemenin bu kararını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Gürsel Tekin: Beklentimiz 5+5'ti ama karara saygılıyız

Bir televizyon kanalına telefonla bağlanan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin beklentilerinin 5+5 olduğunu ancak Anayasa mahkemesi'nin kararına da saygılı olduklarını söyledi.

Gürsel Tekin, "Çok sürpriz bir karar olmadı. Ankara kulislerinde zaman zaman konuşulan bir senaryoydu. Biz kararın tamamının iptalini bekliyorduk. Doğrusu hukukçular tekrar bunları konuşacaklardır. Anayasa Mahkemesinde bu davanın görüşüldüğü bir ortamda, iktidarın başkanlık sistemi tartışmaları açmasında ki neden de buydu aslında. Hayırlı olsun.

MHP'li Faruk Bal: Yargısal aktivist karar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Bal ise Anayasa Mahkemesi'nin kararını yargısal aktivist bir hareket olarak yorumladı. Bal şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi yargısal aktivist bir hareketle yasayı değiştirmiştir. Azami 10 yıl olması olan görev süresini 12 yıla çıkarmıştır. Bu kararı neden verdi? Bu sonucu anlamak mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi'nin, cumhurbaşkanına fazldan 2 yıl süre veren kararını yargısal aktivizm olarak değerlendiriyoruz.