Hamzaçebi: Ahlaksız teklif

T24 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, kamu görevlilerinin ve belediye başkanlarının görevi kötüye kullanması halinde aldıkları hapis cezasının 3 yıldan 2 yıla indirilmesini ve 2 yıla kadar ceza erteleme hakkının verilmesini sağlayan düzenlemeye 'ahlaksız teklif' dedi. Hamzaçebi, tasarıyı "AKP, seçime doğru suçlarını silme işlemi yapmaktadır" sözleriyle değerlendirdi.







Cumhuriyet gazetesinde bugün (4 Kasım 2010) yayımlanan haber şöyle:



CHP, kamuoyunda “Gökçek yasası” olarak bilinen ve görevi kötüye kullanma suçu işleyenleri “hapis cezası”ndan kurtaran önerisini “ahlaksız teklif” olarak nitelendirdi.

TBMM Adalet Komisyonu’nda önceki gün, muhalefetin protesto ederek komisyonu terk ettiği toplantıda kabul edilen düzenlemeyle ilgili CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve partili komisyon üyesi milletvekilleri, ortak basın toplantısı düzenledi. Hakkında “görevi kötüye kullanma/ihmal” suçlarından dokunulmazlık fezlekesi bulununan milletvekillerinin listesini de basına dağıtan Hamzaçebi, teklifin “af düzenlemesi” niteliğinde olduğunu ifade etti. Düzenleme ile görevi kötüye kullanma suçlarında ceza üst sınırının 3 yıldan 2 yıla düşürüldüğüne dikkat çeken Hamzaçebi, 2 yıla kadar cezaların erteleme kapsamında olduğunu ifade etti. Bu düzenlemenin kapsamına sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek, RTÜK üyesi Zahid Akman değil, Başbakan Erdoğan ile tarım ve çevre bakanları ve bazı AKP milletvekillerinin girdiğine dikkat çekti.



‘Biraz ahlak’





Af niteliğindeki bu düzenlemenin derhal geri çekilmesini isteyen Hamzaçebi, “Ben bunu halka şikâyet ediyorum. Başbakan, hoşuna gitmeyen bir üslup olunca ‘biraz edep’ kavramını kullanıyor. Ben de kendisine ‘biraz ahlak’ diyorum. Bu teklif ahlaksız bir tekliftir, derhal geri çekilmelidir ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmemelidir” dedi.



TBMM’yi “onuruna sahip çıkmaya” çağıran Hamzaçebi, “Dokunulmazlıkların kaldırılmasına yanaşmayan AKP, seçime doğru silme işlemi yapmaktadır. ‘Yarın dokunulmazlıkların kaldırılmasına mecbur kalabiliriz, seçime doğru vatandaş bizden bunu isteyebilir, ne olur ne olmaz düşüncesiyle biz bu suçlarımızı ortadan kaldıralım’ demektedir AKP” görüşünü dile getirdi.

Kamuoyunun önümüzdeki günlerde yeni yolsuzluk dosyaları ile tanışabileceğine dikkat çeken Hamzaçebi, TBMM’nin “aklama meclisi” olmadığını ifade etti. AKP’lilerin düzenlemeyi “maydonoz tipi suç” diye nitelendirmesine de tepki gösteren Hamzaçebi “Öyle her şeye maydanoz olan bir suç yoktur. TCK’de yerleşmiş bir suçtur bu suç. Mahkûm olma endişeleri var. Düzenlemeyle, kamudaki ihale yolsuzluklarının üstü de örtülmek istenmektedir” dedi.

CHP’nin belirlemelerine göre toplam “görevi kötüye kullanma/ihmal” suçlarından toplam 49 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık dosyası bulunuyor. CHP’den 3, MHP’den ise 4 milletvekiliyle ilgili aynı suç isnadı hakkıda dosya bulunuyor.