Hamza Hamzaoğlu'dan transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na, Türk Telekom Arena'daki şampiyonluk kutlamaları esnasında, transferde adı geçen Bilal Kısa soruldu.

Spor Toto Süper Lig 2014 - 2015 sezonu şampiyonu Galatasaray, kupasını Türk Telekom Arena'da düzenlenen törenle aldı.



Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Törenin ardından açıklamalarda bulundu ve hak ettikleri bir şampiyonluğu kutladıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, transferde adı geçen Akhisar Belediyesporlu Bilal Kısa'yle ilgili soruya şu yanıtı verdi:



"Bilal’ın kontratı bu sene bitti. Tabii ki düşündüğümüz oyunculardan bir tanesi. Oturup konuşacağız, değerlendireceğiz. Henüz hiç kimseyle görüşme yapmadık. Kadromuzda görürsek seviniriz. İyi bir oyuncu ve bize katkı sağlayacağına inanıyorum."



Kendi sözleşmesi hakkında ise Hamzaoğlu, "Sözleşme ile ilgili en ufak bir şey düşünmedim. Çünkü bizim kulübümüz. Biz göreve her zaman hazırız. O yüzden hiç

düşünmedim. Önümüzde kupa maçı var. İnşallah kupayı da alıp, iki kupayla bu seneyi kapatmak istiyoruz... Ondan sonra önümüzdeki yıl ile ilgili düşündüklerimizi, planladıklarımızı masaya serer, yol haritamızı belirleriz" yorumunda bulundu.



Muslera'nın milli takıma gidecek olması ve Bursaspor maçında forma giyemeyecek olması için ise başarılı teknik adam, "Uruguay Federasyonu ile yazıştık ama ret cevabı geldik. Birkaç kez yazıştık hem de. Muslera kendisi de hocalarını aradı ama çok önemli bir turnuvaya hazırlanıyorlar diye izin vermediler. Bizim için Muslera çok önemli bir oyuncumuz ama ben öbür kalecilerimize de güveniyorum. Bizim için sorun olmaz. Çıkar yine maçımızı oynarız. Bu saatten sonra kimin oynayacağı çok önemli değil" diye konuştu.