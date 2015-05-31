Hamza Hamzaoğlu'dan sezon değerlendirmesi

Süper Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Lig TV'de konuştu. Sarı kırmızılı ekibin şampiyonluğa olan inancını hiçbir zaman yitirmediğini söyleyen Hamzaoğlu, takımın başına ilk geldiği günlerde gol yeme problemi olduklarını ancak ligin sonuna doğru kontrollü futbolu tercih ederek başarılı olduklarını söyledi.

Hamzaoğlu'nun açıklamasının satır başları şu şekilde:

4. yıldız bize nasip oldu ancak bu başarıda Mustafa Denizli'nin de Fatih Hoca'nın da payı var. Benim için önemli olan bize inananlara karşı mahçup olmadık.

'Şampiyonluğa olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik'





Benim çocukluktan beri hayalim teknik direktör olmaktı. Eşime de her zaman söyledim, bak göreceksin ben teknik direktörlükte futbolda olduğumdan daha başarılı olacağım, derdim. Keşke babam yaşasaydı ve bugünlere şahit olsaydı.



Şampiyonluğa olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Mağlup olduğumuz maçlardan sonra bile bu inancımız kaybolmadı.



İlk geldiğim günlerde takımın gol yeme problemi vardı. Bunun üzerine çalıştık. Ligin sonlarına daha doğru kontrollü futbolu tercih ettik ve başarılı olduk.



Ben belirli oyuncuların üzerine takım kurmuyorum. Ben takım içindeki bütün oyuncuların performansları yükselirse kendimi başarılı sayıyorum.

'Son dakikalarda gol bularak galibiyete ulaşırsanız rakipleriniz moral olarak çöküyor'





Basına karşı her zaman samimi cevaplar verdim. Ne düşünüyorsam onu söyledim. Basın bana toleranslı davrandı ama zaten ortada problem olacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.



Çok güzel bir sezon geçirdik Sneijder'le. Geldiğimde onunla karşılıklı konuştuk. 'Benim için bir problem yok senin için var mı?' diye sordum. O da 'benim için de problem yok' dedi. Sonrasında haydi çalışalım dedik. Çok kaliteli oyuncu, iki ayağını da kullanabiliyor.



Son dakikalar çok önemli. Siz son dakikalarda gol bularak galibiyete ulaşırsanız hem rakibiniz hem de yarıştığınız rakipler moral olarak çöküyor. Tabii ki bunda sizin maçı son saniyelere kadar bırakmamanızın da etkisi büyük.



Hiçbir oyuncumuz hakkında transfer tasarrufumuz şimdilik yok. Oyuncularımız hakkında çok transfer haberi de çıkıyor ama bize gelen bir teklif yok.