Hamza Hamzaoğlu: Muslera yan toplara çıkamıyordu, sorun yaşıyorduk

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, teknik direktörlük zamanında Muslera'nın yan toplara çıkmadığı için sorun yaşadıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, yayıncı kuruluş beINSPORT'a dün oynanan Kayserispor maçını değerlendirdi. Hamzaoğlu, karşılaşmadaki pozisyonlardan, Riekerink'in durumuna kadar birçok konuda yorum yaptı.





"Galatasaray'ın öndeki oyuncularının savunma anlayışlarında sıkıntı vardı. Bu da Kayserispor karşısında mağlubiyeti getirdi. Hocanın kadro tercihi hakkında bir şey söyleyemem." diyen Hamzaoğlu, "Ama bazen doğru karar da verseniz uygulanırken sıkıntı yaşanabiliyor. Kayserispor'un disiplinli oyunu da buna müsade etmedi." diye konuştu.



"Sıkıntı uzun zamandır var"





Galatasaray'ın uzun zamandır yan toplarda sıkıntı yaşadığ görüşünü dile getiren Hamzaoğlu "Duran toplarda boy önemli bir etkendir. Her şeyi düşünerek bir kadro oluşturmalısınız. Galatasaray'ın uzun zamandan beri yan toplarda sıkıntısı var. Fernando Muslera da yan toplara çıkmıyor. Herkes o topa vurmak için değil, bir başkasının topa vurmasını beklediği için sıkıntı yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Hamzaoğlu'nun açıklamaları şöyle:



"Galatasaray'da her şey güzel demek doğru değil ama her şey kötü de değil. İstikrarı sürdürmek önemli. Bir şeyler yolunda gitmiyor ki bunlar yaşanıyor. Galatasaray birlikte düşünmeye, hareket etmeye başladığı zaman düzelmeyecek bir şey yok. Bundan sonraki maçlarda Galatasaray'a başarılar diliyorum. Çok farklı bir havaya bürünüp ligin sonuna kadar yarış sürdürülebilir. Sağlam duran, yenildiği zaman da dik durabilen takımlar ipi göğüsleyecek.

Sezon sonuna kadar biraz uzak kalmayı düşünüyorum, biraz dışarıdan seyretmeyi düşünüyorum. Biraz da yurtdışına çıkıp bazı izlemek istediğim oyuncular var onları seyretmeyi planlıyorum. Alanyaspor ile hiç kimseyle hiçbir görüşmem olmamıştır. Akhisar'ın bende özel bir yeri var. Tolunay hocanın bende özel bir yeri var. Başında teknik direktörü olan bir takımla asla ve asla görüşmem. Başkan Dursun Özbek'in Riekerink'le devam kararını aldığını öğrenince bu programa daha rahat geldim.



Bursaspor'da iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bir kesime kendimizi beğendiremediysek de bizi sevenlerin de olduğunu biliyorum. Bursaspor'a da başarılar diliyorum. "