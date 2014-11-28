Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'a her an imza atabilir; Sneijder krizi kapıda

Galatasaray’ın teklif götürdüğü ve olumlu karşılık aldığı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu daha önce TRT’de yaptığı bir yorumda, sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Wesley Sneijder’ın aldığı parayı hak edip etmediğini sormuştu.

TRT'de Hollanda ile Meksika arasında oynanan 2014 Dünya Kupası son 16 turu maçının yorumlayan Hamzaoğlu, Wesley Sneijder'in "Türk futbolcular pas yaparken çok düşünüyor" açıklamalarını değerlendirmiş ve şunları söylemişti:



"Tabii ki Hollanda'nın alt yapısı hepimiz tarafından biliniyor, ekol oldular. Yıllardan beri de futbolcu ihraç ediyorlar dünyaya. Bizim oyuncularımız belki onlar kadar teknik anlamda yeterli olmayabilir. Yani bu söyledikleri eğitim anlamında yeterli olmayabilir ama bizim oyuncularımızın en azından aldığı parayı hak eden bir davranışları var. Bunu unutmamak lazım."