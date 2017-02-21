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Spor

Hamza Hamzaoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse sıcak bakabilirim

"Boşta olmama rağmen, Galatasaray'ın Tudor'u tercih etmesine kırıldım"

21 Şubat 2017 16:53

"Ben Galatasaray’a mâl olmuş biriyim bizi sevenleri üzmeyelim" açıklamasıyla gündemden düşmeyen Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde sıcak bakabileceğini söyledi. Kendisi boşta olmasına rağmen Galatasaray kulübünün kendisine teklif götürmeyip Igor Tudor'u tercih etmesine kırıldığını da belirten Hamzaoğlu "Galatasaray ile büyük başarılar yakalamama rağmen başka bir teknik adamla anlaşılması beni açıkçası kırdı. Artık fikrim gerçekten değişti, sonuçta profesyonel insanlarız ve futbola güzellik katmak istiyoruz, Fenerbahçe’den böyle bir teklif alırsam sıcak bakabilirim" diye konuştu.

Starspor'a konuşan Hamzaoğlu'nun Fenerbahçe'ye ilişkin açıkalamaları şöyle:

"Beni Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya yakıştırdıkları için teşekkür ederim ama oranın hocası bana göre Aykut Kocaman’dır. Eğer Aykut hoca Konyaspor’da devam edecek ve Fenerbahçe Kulübü bana bir teklifle gelirse tabi ki sıcak bakarım.

Aslında geçtiğimiz haftaya kadar ‘Ben Galatasaray camiasına mâl olmuş biriyim, bizi sevenleri üzmeyelim’ düşüncesi içerisindeydim fakat boşta olmama ve Galatasaray ile büyük başarılar yakalamama rağmen başka bir teknik adamla anlaşılması beni açıkçası kırdı. Artık fikrim gerçekten değişti, sonuçta profesyonel insanlarız ve futbola güzellik katmak istiyoruz, Fenerbahçe’den böyle bir teklif alırsam sıcak bakabilirim. 

Türkiye’de birçok takımı çalıştırdım ve hemen hemen hepsinde belli bir başarı yakaladım, yurt dışı tekliflerine daha sıcak bakıyorum. Bir Almanya, bir İtalya ya da bir Fransa olabilir.

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