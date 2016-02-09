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Spor

Hamza Hamzaoğlu: Bazı kulüpler ceza alırsa...

Bursaspor'un teknik direktörü Hamzaoğlu, ligi 6. sırada bitirmek istediklerini, bazı takımların ceza alması halinde 7. ve 8. olan takımların da Avrupa'ya gidebileceğini söyledi

09 Şubat 2016 09:17

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto Süper Lig'de sezonu ilk 6 arasında bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, bazı kulüplerin ceza alması halinde 7 ve 8. olan takımların da Avrupa kupalarına gidebileceğini söyledi.

Hamzaoğlu, Bursaspor TV'ye verdiği röportajda, ligi üst sıralarda bitirmek için çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Takımdaki tüm oyunculara aynı şekilde yaklaştığını ve hak edene formayı verdiğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Hedefimiz sezon sonunda ilk 6 arasında yer almak. Bazı kulüpler ceza alırsa belki 7 ve 8. takım da Avrupa'ya gidebilir. Henüz arzuladığım seviyede değiliz. Daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

Hamzaoğlu, Bursasporlu taraftarların eski takımı Galatasaray ile ilgili açıklamalarından rahatsızlık duyduğunun kaydedilmesi üzerine, şöyle konuştu:

"Siz beni 'Galatasaraylı Hamza' olarak tanırsınız. Ben Bursaspor ile özdeşleşecek başarıları yakalamadım. Ben buradan başka bir kulübe gittiğimde bana Bursaspor'u soracaklar. Ben onlara 'Buradayım, Bursaspor'u konuşamam' diyemem. Bizler futbola hizmet eden insanlarız. Galatasaray'a gittiğim gün kulübün dergisi benimle röportaj yaptı. Derginin yazarı bana 'Siz çocukluğunuzda Fenerbahçeli miydiniz?' diye sordu. Ben de 'Küçükken Fenerbahçeliydim' dedim. İnkar mı edeyim? 'Ben hep Galatasaraylıydım mı diyeyim?' Gerçekler neyse kimseden çekinmeden konuşmak lazım."

Bursaspor'da mutlu olduğunu ve uzun yıllar hizmet etmek istediğini anlatan Hamzaoğlu, "Uzun yıllar burada çalışmayı diliyorum. Onun için geldik. Buradan ayrıldığım zaman da burası için olan duygularımı değiştirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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