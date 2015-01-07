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Spor

Hamza Hamzaoğlu, 7 futbolcuyu göndereceklerini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Akhisar Belediyespor'dan Uğur Demirok'u istediklerini söyledi

07 Ocak 2015 01:24

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu; Veysel Sarı, Furkan Özçal, Umut Gündoğan ve Gökhan Zan ile yolları ayıracaklarını, iyi bir teklifin olması halinde Yekta Kurtuluş'un da gidebileceğini söyledi.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, yolları ayırmayı düşündükleri futbolcularla görüşmeleri yaptıklarını belirterek, "Veysel Sarı ile yollarımızı ayıracağız. Bu konuda Furkan Özçal, Umut Gündoğan ve Gökhan Zan ile konuştuk. Yekta Kurtuluş'a 'eğer teklifler varsa değerlendirebilirsin ama yoksa kadromuzda bizimle devam edebilirsin' dedik" diye konuştu.

Yekta'ya çok şans veremediklerine dikkati çeken Hamza Hamzaoğlu, "İkinci yarıda da belki böyle olacak. İsteyen takım olursa hem o takımlar faydalansın hem Yekta oynasın" ifadelerini kullandı.

 

Uğur Demirok'u istiyor

 

2015 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takım kadrosunda yer alacak Aurelien Chedjou'nun yokluğu sonrası stoper arayışına girdiklerini vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Akhisar Belediyesporlu Uğur Demirok'un listelerinde bulunduğunu dile getirdi.

Transfer için bazı oyuncularla temaslarda bulunduklarını belirten Hamzaoğlu, "Uğur Demirok tabii ki listemizde var. Bir temas olmadı. Sözleşmesi devam ediyor. Stoper için arayışlara girdik. Bazı oyuncuların içinde Uğur da var. Önce kulüpleriyle konuşacağız. Kulüpleriyle anlaşırsak maliyetlerine göre değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

Genç futbolcu Sinan Gümüş'ün performansından memnun olduğunu anlatan Hamza Hamzaoğlu, "Çok arzulu ve istekli. Gelişime açık bir kardeşimiz. Galatasaray Sinan'dan yararlanacak. Eğer çok iyi kulüpte oynama şansı varsa en azından 5 ay için olabilir" dedi. 

Sarı-kırmızılı takımda ilk yarıdaki performansıyla eleştirilen Goran Pandev'in durumuna değinen Hamzaoğlu, "Pandev dikkatimi çeken oyunculardan biriydi. Futbolu iyi bilen biri, iyi golcü. Şu an fizik olarak istediğimiz seviyede değil, yeterince faydalanamıyoruz. Fiziksel kapasitesini artırabilirsek ondan da yararlanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Koray Günter'in iyi çalıştığını ama henüz eksikleri olduğunu vurgulayan teknik direktör Hamzaoğlu, Engin Baytar ve Yiğit Gökoğlan ile de yolları ayıracaklarını sözlerine ekledi.

 

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