Hamza Hamzaoğlu, 32. dakikada oyundan aldığı Emre Çolak'ı seyircinin önüne mi attı?

Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, sürpriz bir kararla Atletico Madrid maçına ilk 11'de başlattığı Emre Çolak'ı, basit top kayıpları nedeniyle henüz 32'inci dakikada kenara aldı. Oyundan çıkarken seyirci ile sürtüşme yaşayan Emre Çolak'ın, maç sonu soyunma odasında üzüntüsünden ağladığı öğrenildi. Hamzaoğlu'nun, genç bir oyuncuyu devre bitmeden oyundan alarak seyircinin önüne atması tartışma konusu olurken, Çolak'ın devre arasında takımdan ayrılmayı planladığı öne sürüldü.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Galatasaray 'ın Atletico Madrid'e 2-0 yenilmesinin yanı sıra özellikle ilk yarıda son derece etkisiz futbol oynaması taraftarları üzerken, ilk kez bir maçta görev yapan Jason Denayer'in ilk yarı stoperde, ikinci yarı sağ bekte oldukça başarılı olması tek teselli kaynağı oldu. Sakatlığı süren Chedjou'nun dönmesiyle birlikte Denayer'in savunmayı toparlayacağı düşünülürken, genç oyuncunun bu kadar kısa sürede uyum sağlaması şaşkınlıkla birlikte sevinçle karşılandı.