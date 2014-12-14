Hamza Hamzaoğlu 15 günde tarih yazdı

15 gün önce Galatasaray'ın başına geçen Hamza Hamzaoğlu, bu kadar kısa sürede çok büyük değişimlere imza attı. Torku Konyaspor'u 5 golle geçen sarı kırmızılılar, bu maçta birçok ilke imza attı.

28 Kasım'da Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevine gelen Hamza Hamzaoğlu, sadece 15 günde sarı kırmızılı takımda büyük değişimlere imza attı.

Torku Konyaspor, sarı kırmızılı takımda Hamzaoğlu damgasının en yoğun biçimde hissedildiği maç oldu. Hamza Hamzaoğlu'nun sadece 15 gün içinde başardıkları şöyle:

Bu sezon ilk kez 5 gol attı

Galatasaray bu sezon ilk kez Süper Lig’de 5 gol attı. Sarı kırmızılılar ayrıca bu sezon Süper Lig’de ilk kez bir maçta 2’den fazla gol atmış oldu. Cimbom aynı zamanda bu sezon Süper Lig’de en farklı galibiyetini de aldı.

Galatasaray en son 2007-08 sezonunda Süper Lig’de deplasmanda 5 gollü maç kazanmıştı. Sarı-kırmızılılar, 2007-08 sezonunun 33. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 5-3 yenmişti.

Kocaman 8 yıl sonra 5 gollü hezimet yaşadı

Aykut Kocaman Süper Lig’de en son 2005-06 sezonunda 5 farklı yenilgi almıştı. 2005-06 sezonunda yine Torku Konyaspor ile Fenerbahçe deplasmanında 5-0 kaybeden Kocaman aynı sezon Denizlispor karşısında da 5-2 kaybetmişti.

Galatasaray'ın maç başına şut ortalaması 22

Galatasaray, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 4 resmi maça çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Eskişehirspor’u 4-2, ardından lig maçında Akhisar Belediyespor’u 2-1 yenen Galatasaray, sahasında Arsenal karşısında 4-1 kaybetti. Sarı kırmızılılar bu hafta Torku Konyaspor’u 5-0 yenmeyi başardı.

Galatasaraylı oyuncular bu 4 maçta da kaleyi de bol bol düşündüler. Hamza Hamzaoğlu yönetiminde oynanan 4 maçta ortalama 22 şut ile oynanan Galatasaray, Cesare Prandelli döneminde 12,2 şut ortalaması ile oynamıştı. Maç başına isabetli şut ortalaması da 4,53’ten 7,75’e yükseldi.

Torku Konyaspor bu sezon sahasında ilk kez kaybetti

Torku Konyaspor bu sezon Süper Lig’de sahasında oynadığı 7. maçta ilk kez Galatasaray’a karşı kaybetti. Daha önce evinde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alan Konyaspor, ayrıca yeni teknik direktörü Aykut Kocaman döneminde sahasında oynadığı 3 lig maçında kazanmıştı.

Galatasaray deplasmanda 5 galibiyet aldı

Galatasaray bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta 5 galibiyet aldı. Bursaspor, Erciyesspor, Karabükspor, Gaziantepspor ve Torku Konyaspor’u yenen Galatasaray geçen sezon 17 deplasman maçında 5 galibiyet alabilmişti.

En golcü yerli Burak Yılmaz

Süper Lig’de bu sezon oynadığı 13 maçta 9 gol atan Burak Yılmaz, yerli oyuncular içinde ilk sıraya yükseldi. Burak Süper Lig’in son 3 haftasında 5 gol atmayı başardı. Gaziantepspor karşısında 1 gol atan Burak Yılmaz son iki haftada Akhisar Belediyespor ve Torku Konyaspor filelerini 2’şer kez havalandırdı.

Hamit Altıntop Süper Lig'deki ilk golünü attı

Galatasaray’a 2012-13 sezonu başında gelen Hamit Altıntop, Süper Lig’de ilk golünü Torku Konyaspor karşısında attı. Torku Konyaspor maçıyla 42. kez Süper Lig’de forma giyen Hamit 1 gol atarken Galatasaray forması altında ilk resmi golünü 12 Mart 2013'te şampiyonlar ligi 2. tur maçında Schalke 04 karşısında atmıştı.

Emre Çolak 685 gün sonra gol sevinci yaşadı

Torku Konyaspor maçında takımının 2. golünü atan Emre Çolak böylece 685 gün sonra Süper Lig’de gol atmış oldu. En son 27.01.2013 tarihinde Beşiktaş karşısında gol bulan Emre Çolak böylece toplamda Süper Lig’de 6. golünü atmış oldu.