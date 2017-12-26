Hamza Dağ öldürülen okul müdürünün ailesini ziyaret etti

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ, (İzmir) (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir\'in Ödemiş ilçesinde öldürülen Okul Müdürü Ayhan Kökmen\'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bugün Ödemiş\'te öldürülen Okul Müdürü Ayhan Kökmen\'in ailesini, AK Parti Ödemiş İlçe Teşkilatı\'nı ve pazarcı esnafını ziyaret etti. Dağ\'a ziyaretlerinde Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ak Parti İlçe Başkanı Halil Demir ve partililer eşlik etti. Öldürülen Okul Müdürü Kökmen\'in evinde konuşan Dağ, \"Ödemiş\'te şehit olan rahmetli Ayhan Kökmen müdürümüzün ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Zaten gerekli önlemler alınmıştı, ama daha farklı önlemlerde alınacaktır. Çocuklarımıza değerler eğitimi vermeliyiz. Bu konuda daha hassas davranacağız. Aile çok duyarlı. Vefat eden kardeşimiz etrafında çok sevilen biri bunu da gözlemiş olduk. Sayın başbakanımız biz ordayken, arayarak aileye taziyede bulundu. Dileğimiz ve temennimiz bir daha buna benzer olayların yaşanmamasıdır\" dedi.

Kökmen ailesini ziyaretinden sonra Ödemiş Pazarı\'na giderek pazarcılarla konuşan Dağ, bir kadın esnaftan kendi elleriyle seçtiği 3 kilo mandalinayı da satın aldı.