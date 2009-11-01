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Spor

Hamza Avrupa Şampiyonu oldu

01 Kasım 2009 15:13

Kick Boks 444 Ergen Ring Ateşi Avrupa unvan maçı Tekirdağ'da yapıldı.

Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonda iki ayrı sıklette müsabaka yapıldı. Ağır sıklette mücadele eden Türk sporcu Hamza Kendircioğlu, 5 rauntluk müsabaka sonunda rakibi İsveçli sporcu Slova Plugıc'ı yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

70 kiloda mücadele eden Ali Alkayış ise rakibi Çek Cumhuriyeti'nden Jakob Gazdık'a yenildi.

Müsabakalar sonunda Avrupa şampiyonluğu unvan müsabakalarını kazanan Hamza Kendircioğlu ve Jocob Gazdık'a kupaları verildi.

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