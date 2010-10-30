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Ekonomi

HAMSİNİN TORBASI 5 LİRA ZONGULDAK (A.A)

30 Ekim 2010 16:57

-HAMSİNİN TORBASI 5 LİRA ZONGULDAK (A.A) - 30.10.2010 - Zonguldak'ta, balıkçı teknesinde torbası 5 liradan satılan hamsiden satın almak isteyen vatandaşlar limanda uzun kuyruk oluşturdu. Kent açıklarında bol miktarda avlanarak torbası 4-5 kilogram gelen hamsinin balıkçı teknesinde satıldığını duyan vatandaşlar limana akın ettiler. Tekne kaptanı Hilmi Şengül, İstanbul'dan gelerek Zonguldak açıklarında avladıkları yaklaşık 1 ton hamsinin torbasını 5 liradan satışa sunduklarını belirterek, balıkhanedeki tezgahlarda hamsinin kilosunun ise 5 liradan satıldığını, bol avladıkları sürece ucuza satarak vatandaşları balığa doyuracaklarını bildirdi. Vatandaşlardan Pakize Kaplan ise balıkçı teknesinden torbasını 5 liradan satın aldığı 3 torba hamsiyi Gaziantep'te oturan oğluna göndereceğini söyledi. 

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