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Ekonomi

HAMSİNİN KİLOSU 2,5 LİRAYA DÜŞTÜ SAMSUN (A.A)

20 Ekim 2010 17:38

-HAMSİNİN KİLOSU 2,5 LİRAYA DÜŞTÜ SAMSUN (A.A) - 20.10.2010 - Karadeniz'de bol miktarda avlanan hamsinin Samsun'daki balıkçı tezgahlarında kilosu 2,5 liraya kadar düştü. Balıkların göç ve yumurtlama dönemi olduğu için mayıs ayında başlayan avlanma yasağının ardından 1 Eylül itibariyle yeni av sezonunda denize açılan balıkçıların yüzünü hamsi bereketi güldürüyor. Denize açılan balıkçılar dolu teknelerle kıyıya dönerken, kilosu 2,5 liraya kadar gerileyen hamsi tezgahlarda adeta bayram havası yaşatıyor. Diğer balıkların aksine hamsiden para kazandıklarını belirten balıkçılar hamsinin tezgahlarda bol miktarda bulunmasının hem balıkçıları hem de vatandaşları mutlu ettiğini söyledi.

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