Hamsiler İngiltere'ye göç ediyor!

Akdeniz canlıları olarak bilinen birçok farklı türün İngiltere sularına göç etmesi beraberinde birçok soruna neden oluyor.

Özellikle orkinos, vatoz, hamsi ve bazı köpek balığı türleri gibi canlılar kuzey göç etmeye başladı.

Bu iklim değişikliğinin doğaya etkisinin sadece küçük bir bölümü.

Akdeniz canlıları olarak bilinen birçok farklı türün İngiltere sularında yoğun olarak bulunması da büyük sorun.

Hükümet sözcüleri tarafından hazırlanan raporda, iklim değişikliğinin denizlerdeki balık dağılımını ve stokları etkilediği ve bunun yakın gelecekte balık endüstrisini dolayısıyla politikacıları yakından ilgilendireceğine dair uyarılar yer aldı.