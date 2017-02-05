T24 LogoT24 Logo
Spor

Hamsik, Maradona'nın rekoruna göz dikti

Diego Maradona, Napoli formasıyla kaydettiği 115 golü 7 sezon içinde atmayı başarmıştı

05 Şubat 2017 17:42

Napoli formasıyla 115 gole imza atan Arjantinli efsanenin rekoru, Marek Hamsik tarafından tehdit altında.

Eurosport'un haberine göre, geçen gün Napoli'nin Bologna'yı deplasmanda 7-1 mağlup ettiği Serie A maçında üç gole imza atan Marek Hamsik, kulüp efsanesi Diego Armando Maradona'nın rekoruna göz dikti.

10. sezonunu geçirdiği İtalyan ekibinde ilk hat-trick'ine imza atan Slovak futbolcu, kulüp kariyerindeki gol sayısını 109'a çıkararak Maradona'nın 115 gollük rekoruna bir adım daha yaklaştı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir zaman Maradona kadar büyük bir futbolcu olamayacağım, ancak onun Napoli'deki gol rekorunu kırmak istiyorum. Bu sene olmazsa gelecek sene bu rekoru kıracağım ve bundan büyük mutluluk duyacağım." dedi.

Diego Maradona, Napoli formasıyla kaydettiği 115 golü 7 sezon içinde atmayı başarmıştı.

ETİKETLER

NapoliArjantinMarek HamsikNapoliBolognaSerie ADiego Armando Maradona

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24