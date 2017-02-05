Hamsik, Maradona'nın rekoruna göz dikti

Napoli formasıyla 115 gole imza atan Arjantinli efsanenin rekoru, Marek Hamsik tarafından tehdit altında.

Eurosport'un haberine göre, geçen gün Napoli'nin Bologna'yı deplasmanda 7-1 mağlup ettiği Serie A maçında üç gole imza atan Marek Hamsik, kulüp efsanesi Diego Armando Maradona'nın rekoruna göz dikti.

10. sezonunu geçirdiği İtalyan ekibinde ilk hat-trick'ine imza atan Slovak futbolcu, kulüp kariyerindeki gol sayısını 109'a çıkararak Maradona'nın 115 gollük rekoruna bir adım daha yaklaştı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, "Hiçbir zaman Maradona kadar büyük bir futbolcu olamayacağım, ancak onun Napoli'deki gol rekorunu kırmak istiyorum. Bu sene olmazsa gelecek sene bu rekoru kıracağım ve bundan büyük mutluluk duyacağım." dedi.

Diego Maradona, Napoli formasıyla kaydettiği 115 golü 7 sezon içinde atmayı başarmıştı.