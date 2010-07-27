-HAMSİ ULUSLARARASI ARENADA TRABZON (A.A) - 27.07.2010 - Karadeniz'in ve özellikle Trabzon'un simgelerinden biri olan ve ilki Trabzon'da düzenlenen ''Karadeniz Oyunları''nda maskot olarak kullanılan hamsi, 2011 yılında Trabzon'da yapılacak 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın (EYOF) da maskotu oldu. Hamsi böylece oyunlara katılan 49 ülke ile tanıtım organizasyonları ve canlı yayınlarla tüm dünya ülkelerinde adından söz ettirecek. Tatlıdan pizzaya, dönerden köfteye kadar gıda sektörünün farklı alanlarında kullanılan hamsi, özellikle spor alanında da ismini ön plana çıkarmayı başardı. Trabzon'da kurulan ''Hamsigücü'' spor kulübüne isim veren hamsi, 2007 yılında 12 Karadeniz ülkesinin katılımıyla Trabzon, Giresun ve Rize'de ilki yapılan 1. Karadeniz Oyunları'nda maskot olarak kullanılmış, oyunları izlemeye gelen yerli ve yabancı taraftarların büyük ilgisini çekmişti. Hamsi, bu ilk uluslararası deneyiminin ardından şimdi de Trabzon'da 2011 yılında 49 ülkenin katılımıyla düzenlenecek 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın maskotu olarak daha geniş bir uluslararası arenada boy gösterecek. EYOF Koordinatör Yardımcısı Hayri Güner, Trabzon'un var oluşundan bu yana hamsi ile özdeşleşen bir kent olduğunu belirterek, ''Ne Trabzon'dan hamsiyi ne de hamsiden Trabzon'u ayırmamız mümkün değil'' dedi. Güner, bu birliktelikten hareketle ve 2007 yılındaki Karadeniz Oyunları'nda kullanılması ve beğenilmesi nedeniyle 2011 EYOF için de hamsinin maskot olarak kullanılacağını ifade ederek, ''Açılan logo ve maskot yarışmasına toplam 684 katılım olmuştu. 300 maskotun yüzde 70'inde hamsi vardı. Yapılan değerlendirme sonucunda hamsi maskot olarak belirlendi'' diye konuştu. -EYOF- İlki 1991 yılında Belçika'nın Brüksel kentinde organize edilen European Youth Olympic Festival (EYOF), 23-30 Temmuz 2011 tarihlerinde 11'inci organizasyon olarak Trabzon'da yapılacak. 49 Avrupa ülkesinin 14-17 yaş grubu arasındaki sporcularının katıldığı organizasyonda atletizm, basketbol, bisiklet, cimnastik, hentbol, judo, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında müsabakalar yapılacak.