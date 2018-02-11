Hamsi Şenliği'nin eğlence kısmı iptal edildi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- EGE Karadeniz Dernekleri Federasyonu (EKAF) tarafından İzmir\'de bu yıl 8\'incisi düzenlenen Hamsi Şenliği\'nin eğlence kısmı, \'Zeytin Dalı\' harekatında dün 12 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi. Şenlikte, 10 ton hamsi pişirilerek, halka ücretsiz dağıtıldı.

EKAF, gelenekselleştirdiği Hamsi Şenliği\'nin 8’incisini, İnciraltı Rekreasyon Alanı\'nda yaptı. Şenliğin eğlence kısmı, Zeytin Dalı Harekatı\'nda dün 12 şehit verilmesi nedeniyle iptal edildi. Yoğun ilgi gören şenlikte, balık yemek için alana gelen vatandaşlar stantların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hamsi alabilmek için kuyrukta bekleyen vatandaşlar, zaman zaman aniden bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Etkinlikte 10 ton hamsi pişirildi. Yaklaşık 40 bin kişiye ücretsiz dağıtıldı.

Şenliğe, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir eski İl Emniyet Müdürü olan Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan da katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan EKAF Genel Başkanı Aydın Özyar, Ege Bölgesi\'nde yaklaşık 600 bin, İzmir’de ise 250 binin üzerinde Karadenizli yaşadığını söyledi. Karadeniz insanının çalışıp, üretmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Özyar, birlik ve beraberliğe, kardeşliğe, dostluğa en çok ihtiyaç duyulduğu günlerden geçildiğini vurguladı. Özyar, \"Bugün burada hamsi yemenin, stantlarda doğal ürünleri bulmanın en büyük amacı, Suriye’de teröristlere karşı başarılı bir harekat yapan ordumuz mensuplarına destek vererek, moral olmak, dualarımızı göndererek yanlarında olduğumuzun mesajını iletmektir\" dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da ülkenin zor süreçlerden geçtiğini belirterek, sınır içi ve sınır dışı pek çok düşmanla ve onların arkasındaki güçlerle amansız bir mücadele verildiğini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ise operasyonlara değinerek, \"Hamsi Şenliği\'nin adı şenlik, ama bu şenlik değil. Bunun gayesi birlik ve beraberlik. Geldiğimiz şu günlerde en çok ihtiyacımız olan şey, birlik ve beraberlik. Bunu burada sağladık. Türkiye’nin gerçekten emperyalist güçlerle büyük mücadelesi var. Birlik ve beraberliğimizi sağladığımız müddetçe bize kimsenin bir şey yapamayacağını bilmenizi isterim. Bu yıl böyle oldu, sıkışık bir durumdayız, şehitlerimiz var ama yine de bir aradayız. Bunu devam ettireceğiz\" dedi. Konuşmaların ardından, şehitler için dualar okundu.

KATILANLAR MEMNUN AYRILDI

Hamsi Şenliği\'ne bu yıl ilk kez tanıtım afişlerini görerek katılan Fatma Çelik (52), torunlarını da yanına aldı. Son derece güzel bir etkinlik olduğunu belirten Çelik, herkesin bu atmosferi görmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan Hasan Ören (81) ise balık yemeye değil de gezmeye geldiğini belirtti. Ören, \"Alabalıktan başka balık sevmediğim için yemedim\" dedi. Güllü Kaplan (75) da bu yıl ilk kez şenliğe geldiğini ve hamsileri yedikten sonra tadını çok sevdiğini söyledi.

Alanda hamsi tezgahlarının dışında farklı tezgahlar da açıldı. Katılımcılardan kimi zeytinyağı satışı yaptı, kimiyse künefe hazırladı.

FOTOĞRAFLI