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Ekonomi

Hamsi neden 10 YTL?

Hamsiler sıcak hava yüzünden Türk sularına gelmeyince fiyatı da yükseliyor.

30 Ekim 2008 02:00

Giresun Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Yılmaz Necipoğlu, Karadeniz’de avlanan hamsinin geçen yıldan kaldığını ve onun avının da bitmek üzere olduğunu söyledi.

Necipoğlu, yaptığı açıklamada, 1 Eylülde başlayan balık avında balıkçıların umduğunu bulamadığını, av sezonunun ilk günleri itibariyle başlayan palamut ve istavrit avında mazot parasının ancak karşılandığını, işçi ücretlerinin zor ödendiğini ifade etti.

Karadeniz’de son 10 gündür küçük çapta hamsi avı yapıldığını belirten Necipoğlu,
"Karadeniz’de şu an avlanan hamsi, geçen yıldan kalandır. Bunlar ’löngüz’ diye tabir ettiğimiz oldukça derin sularda, kuyularda saklanan hamsilerdir. Biz buna ’kaçak’ hamsi diyoruz. Onun avı da bitmek üzeredir" dedi.

"Küresel ısınma hamsi avını etkiledi"

Karadeniz’de mevsim şartlarına göre hamsi avının Ekim ayının ilk haftasında başladığını anlatan Necipoğlu, şunları söyledi:

"Küresel ısınmanın hamsi avını etkilediğini düşünüyoruz. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle ana hamsi sürüleri karşı kıyılardan henüz Türk karasularına giriş yapmadı. Normal olarak bu ayda hamsi avının bol şekilde yapılması gerekiyordu. Bu yaz deniz suyu sıcaklığı 25 derecenin üzerine çıktı. Deniz suyu hala sıcak. Hamsi, soğuk havayı ve sert denizi seviyor. Havalar soğuduğu takdirde, ana hamsi sürüleri her zaman olduğu gibi Sakarya, İnebolu, Ereğli ve Sinop açıklarından Türk karasularına girecek ve bol, bereketli hamsi avına başlanacaktır. Tüm umudumuz bu yöndedir. Karadeniz’de tüm balıkçılar hamsi yolu
gözlüyor."


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