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Hamsi 20 liraya yükseldi

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- AV sezonun açılmasıyla denizden az çıkan hamsinin kilosu 15 liradan 20 liraya yükseldi

08 Eylül 2017 20:02

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- AV sezonun açılmasıyla denizden az çıkan hamsinin kilosu 15 liradan 20 liraya yükseldi. Havaların sıcak gitmesi ve ay ışığının etkili olmasından dolayı ağlarına takılmayan uskumru 20 liradan 35 liraya çıkarken, yerli palamut ise tanesi 20 liradan Edirne\'deki balıkçı tezgahlarında yerini aldı.
Av yasağının 1 Eylül\'de kalkmasıyla birlikte tezgahlarda yerini alan balık fiyatları artmaya havaların sıcaklığı ve ay ışığının etkili olması nedeniyle balık ağlara takılmıyor. Edirne\'de tezgarlarda 15 liradan satışa sunulan hamsi 20 liraya, uskumru ise 20\'den 35 liraya yükseldi.
Tezgahlarda levrek 25, mezgit, 20-25, çupra 30-35, sardalye ve istavrit kilosu 10 liradan satılırken, denizden az çıkan palamut balığının ise tanesi 20 liradan tezgahlarda yerini aldı.
Edirne\'de balıkçılık yapan Yaşar Ertopuz, ay ışığının etkili olmasından dolayı az çıkan balık fiyatını yükselttiğini söyledi. Geçen yıla oranla denizden daha az balık avlandığını belirten Ertopuz, \"Denizde balık var ama ağa gelmiyor. Ay ışının etkili olduğu bu günlerde denize açıldığımızda ışığın denizde aynı oranda dağılmasından dolayı balık dağınık geziyor. Bu yüzden sizi kolayca fark eden balıklar da ağa gelmiyor. Dolunaysız olan gecelere dönülmesiyle balıkların ağa geleceğini umuyoruz. Sıcak havalarda balığın ağa takılmamasını sağlıyor. Denizin dibinde olan hamsi sürüsü İlerleyen günlerde, havaların  mevsim normallerinde seyretmesiyle fiyatının düşeceğini tahmin ediyoruz\" dedi.


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