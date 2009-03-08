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Spor

Hamit'ten kötü haber

Bayern Münih'in Hannover ile oynadığı maçta sakatlanan Hamit Altıntop 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

08 Mart 2009 02:00


Bayern Münih'in Hannover ile oynadığı maçta sakatlanan Hamit Altıntop 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Milli futbolcunun İspanya maçlarına yetişmesi zor görünüyor.

Almanya Birinci Ligi Bundesliga'da şampiyonluğun favori takımlarından FC Bayern Münih'in milli futbolcusu Hamit Altıntop'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

FC Bayern Münih kulubünün internet sitesinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun ligde Hannover'e karşı oynadığı maçta sağ arka adalesinde yırtılma meydana geldiği ve bu nedenle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Böylece Hamit'in, Türkiye'nin İspanya ile Dünya Kupası eleme maçında forma giymesinin zor olduğu bildirildi.

Teknik direktör Jürgen Klinsmann, Hamit'in sakatlanmasının takım ve kendisi adına üzücü olduğunu belirterek, ''Hamit'in en kısa zamanda yine aramıza dönmesini istiyoruz. Hannover maçında çok formda bir futbol oynadı'' dedi.

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