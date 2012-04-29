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Spor

Hamit’e Cim-Bom kapısı açılıyor

Sport, Hamit Altıntop’un bonservisiyle birlikte satılacağını, Nuri Şahin’in ise kiralık olarak gönderileceğini savundu

29 Nisan 2012 13:29

İspanyol spor gazetesi Sport, sezon sonunda Real Madrid’den ayrılacak oyuncular listesinin ilk iki sırasına Hamit Altıntop ile Nuri Şahin’i yazdı

La Liga’da şampiyonluğa koşan Real Madrid’in sezon sonunda 8 oyuncusuyla yollarını ayıracağını iddia eden Sport, Hamit Altıntop’un bonservisiyle birlikte satılacağını, Nuri Şahin’in ise kiralık olarak gönderileceğini savundu.

Real Madrid, Bayern Münih’le sözleşmesi biten Hamit’i sezon başında bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlarken, 2015’e kadar geçerli sözleşme imzalatmıştı. Galatasaray’ın transfer listesinde bulunan 29 yaşındaki Altıntop’un cazip bir bonservis karşılığında elden çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu arada Real Madrid’den ayrılacak diğer oyuncuların ise Carvalho, Albiol, Kaka, Lassana Diarra ve Higuain olduğu ileri sürüldü.

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