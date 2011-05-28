-HAMİT VE GÖKHAN'IN DURUMU BELİRSİZ TEGELEN (A.A) - 28.05.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3 Haziran Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı'nın Hollanda kampı sürüyor. Sportpark Bakenbos'ta Teknik Direktör Guus Hiddink yönetiminde çalışan milliler günü tek antrenmanla geçirdi. Başındaki yarım saatlik bölümünde medya mensuplarına görüntü alma imkanı verilirken, ''Ay Yıldızlılar'' antrenmanda ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalar yaptı. -BELİRSİZLİK SÜRÜYOR- Sakatlıkları nedeniyle tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Hamit Altıntop ve Gökhan Gönül'ün durumları belirsizliğini koruyor. Hamit'in takımdan ayrı olarak hem oteldeki salonda hem de sahada çalışmalar yaptığı, Gökhan Gönül'ün ise tedavi olup hazırlanan program dahilinde salonda çalıştıkları bildirildi. İki futbolcunun da kampa geldikleri günden daha iyi oldukları ifade edilirken, Gökhan'ın sol üst adalesindeki ödemin büyük olduğu ve ağrılarının devam ettiği öğrenildi. -TAKIM 3 GRUBA AYRILDI- Bugünkü antrenmanın ana bölümünde takımı 3 gruba ayırarak taktik çalışmalar yaptıran teknik direktör Hiddink'in Belçika maçı için ilk 11 arayışları sürüyor. Hollandalı çalıştırıcı, 3 grubu da dönüşümlü olarak birbirleriyle karşı karşıya getirirken, orta alanda Burak, Selçuk İnan, Emre, Arda ve tek forvet olarak da Kazım'ın yer aldığı grubun üzerinde durduğu görüldü. -TEMPO YÜKSELİYOR- Belçika maçının hazırlıklarını sürdüren milli takımda, teknik direktör Hiddink gün geçtikçe tempoyu yükseltiyor. Sezon sonu olması nedeniyle takımın kendisini yenilemesi amacıyla ilk günler hafif tempoda çalışmalar yapan ''Ay Yıldızlılar'' da 30 Mayıs Pazartesi gününden itibaren tempo artacak. Hollanda kampında millileri yalnız bırakmayan Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener bugünkü çalışmayı da takip ederken, hafta sonu olması nedeniyle antrenmanı izleyen gurbetçi vatandaşların sayısında da artış görüldü. (A) Milli Futbol Takımı, Belçika maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.