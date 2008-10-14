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Spor

Hamit, Papa olmak istermiş

Türk futbolcu Hamit Altıntop, Katolik dünyasının lideri Papa 16. Benedict'in yerinde olmak istediği ve dünyaya onun gözüyle bakmak istediğini açıkladı.

14 Ekim 2008 03:00



Türk futbolcu Hamit Altıntop, Katolik dünyasının lideri Papa 16. Benedict'in yerinde olmak istediği ve dünyaya onun gözüyle bakmak istediğini açıkladı.


Almanya'da yayın yapan Kicker Dergisi, Bayern Münihli oyunculara kendi kimlikleri dışında kim olmak isterdiklerini sordu. Türk futbolcu Hamit Altıntop'un Müslüman olduğuna dikkat çekilen yazıda, Hamit'in dünyayı bir de Papa'nın gözüyle görmek istediğini yazdı.

Diğer Bayernli oyuncuların cevapları ise şöyle oldu:

Franck Ribery - Oyuncu Al Pacino

Martin Demichelis - Barcelona'lı futbolcu Lionel Messi

Tim Borowski - Audi'nin CEO'su Rupert Stadler

Mark van Bommel, Miroslav Klose ve Toni Kroos - İsviçreli tenisci Roger Federer

Christian Lell - Rahibe Therese

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