Hamit, Papa olmak istermiş





Türk futbolcu Hamit Altıntop, Katolik dünyasının lideri Papa 16. Benedict'in yerinde olmak istediği ve dünyaya onun gözüyle bakmak istediğini açıkladı.





Almanya'da yayın yapan Kicker Dergisi, Bayern Münihli oyunculara kendi kimlikleri dışında kim olmak isterdiklerini sordu. Türk futbolcu Hamit Altıntop'un Müslüman olduğuna dikkat çekilen yazıda, Hamit'in dünyayı bir de Papa'nın gözüyle görmek istediğini yazdı.



Diğer Bayernli oyuncuların cevapları ise şöyle oldu:



Franck Ribery - Oyuncu Al Pacino



Martin Demichelis - Barcelona'lı futbolcu Lionel Messi



Tim Borowski - Audi'nin CEO'su Rupert Stadler



Mark van Bommel, Miroslav Klose ve Toni Kroos - İsviçreli tenisci Roger Federer



Christian Lell - Rahibe Therese



