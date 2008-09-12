Hamit: Ne zaman döneceğimi bilmiyorum



Bundesliga takımlarından Bayern Münih forması giyen milli futbolcu Hamit Altıntop, sahalara ne zaman döneceğini bilmediğini, buna kulübün sağlık ekibinin karar vereceğini söyledi.



Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih'te oynayan milli futbolcu Hamit Altıntop, yeşil sahalara ne zaman döneceğine sağlık ekibinin karar vereceğini belirtti.



Hamit, spor dergisi Kicker'e yaptığı açıklamada, ''Herkes Ribery'nin geri dönüşünü konuşuyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' şeklindeki bir soruyu, ''Zamanı geldiğinde herkes beni de konuşacak. Ancak ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Şu sıralar rehabilitasyon yapıyorum. Ne zaman sahalara döneceğime sağlık ekibi karar verir'' diye yanıtladı.



Bu arada, Bayern Münih Teknik Direktörü Jürgen Klinsmann'ın Franck Ribery'yi hafta sonunda 1. FC Köln'e karşı oynatmayı planladığı, ancak yaptığı antrenmanlarda yeniden yaşadığı ağrılar nedeniyle Ribery'nin sahalara dönüşünün ertelenebileceği kaydedildi.

