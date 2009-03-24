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Spor

Hamit kadrodan çıkarıldı

Sakatlığı bulunan Hamit Altıntop, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

24 Mart 2009 02:00


Sakatlığı bulunan Hamit Altıntop, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.


Dünya kupası eleme grubunda, İspanya ile kritik karşılaşmalara çıkacak A Milli Takımda,, sakatlığı bulunan Hamit Altıntop aday kadrodan çıkarıldı.

Hamit Altıntop, takımı Bayern Münih'in Hannover'i 5-1 yendiği maçta sakatlanmıştı.

Sakatlığına karşın kadroya çağrılan başarılı futbolcunun, milli takım Madrıd'e ulaşır ulaşmaz MR'ı çekildi. Yapılan son kontrollerin ardından, Hamit'in İspanya karşısında forma giyemeyeceği kesinleşti ve bunun üzerine milli futbolcu aday kadrodan çıkarıldı.

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