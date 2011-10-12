T24 LogoT24 Logo
Spor

Hamit: İlk adımı attık İSTANBUL (A.A)

12 Ekim 2011 02:21

-Hamit: İlk adımı attık İSTANBUL (A.A) - 11.10.2011 - (A) Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Hamit Altıntop, Azerbaycan karşısında galip gelip play-off'a katılmaya hak kazandıklarını, play-off'ta da başarılı olup Avrupa Şampiyonası'na katılmayı istediklerini söyledi. Hamit, Azerbaycan maçı sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, işlerinin zor olduğunu bildiklerini ifade ederek, ''Almanya inanılmaz bir performans yakaladı. Bu arada Almanya'ya serisini sürdürdüğü için teşekkür ederiz. Play- off'lara kalıp ilk adımı attık, şimdi inşallah ikinci adımı play-off'larda atıp 2008 gibi başarılı bir Avrupa Şampiyonası yaşarız.'' diye konuştu. Gruplarda inişli çıkışlı maçlar yaptıklarını belirten Hamit, ''Her grup elemesinde böyle maalesef. Dengeyi bulamadık. Bunun peşindeyiz. İnşallah gelecek aylarda, senelerde Türkiye Milli Takımı'nın bir futbol tarzı olacaktır. Bunun için sabır, inanmak ve çalışmak gerekiyor. Bir iki maç kötü oldun mu eleştiri, ardından her şeyi değiştirmekle maalesef olmuyor. Onun için camiadan biraz da sabır bekliyorum'' ifadelerini kullandı. Real Madrid'den takım arkadaşı Nuri Şahin'in sakatlığı ile ilgili bir soruya Hamit, ''Nuri koşulara başladı ve umduğundan daha iyi gidiyor. İnşallah Kasım ayında beraber oluruz ve Türkiyemiz'i Avrupa Şampiyonası'na götürürüz'' diye yanıt verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24