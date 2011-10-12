-Hamit: İlk adımı attık İSTANBUL (A.A) - 11.10.2011 - (A) Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Hamit Altıntop, Azerbaycan karşısında galip gelip play-off'a katılmaya hak kazandıklarını, play-off'ta da başarılı olup Avrupa Şampiyonası'na katılmayı istediklerini söyledi. Hamit, Azerbaycan maçı sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, işlerinin zor olduğunu bildiklerini ifade ederek, ''Almanya inanılmaz bir performans yakaladı. Bu arada Almanya'ya serisini sürdürdüğü için teşekkür ederiz. Play- off'lara kalıp ilk adımı attık, şimdi inşallah ikinci adımı play-off'larda atıp 2008 gibi başarılı bir Avrupa Şampiyonası yaşarız.'' diye konuştu. Gruplarda inişli çıkışlı maçlar yaptıklarını belirten Hamit, ''Her grup elemesinde böyle maalesef. Dengeyi bulamadık. Bunun peşindeyiz. İnşallah gelecek aylarda, senelerde Türkiye Milli Takımı'nın bir futbol tarzı olacaktır. Bunun için sabır, inanmak ve çalışmak gerekiyor. Bir iki maç kötü oldun mu eleştiri, ardından her şeyi değiştirmekle maalesef olmuyor. Onun için camiadan biraz da sabır bekliyorum'' ifadelerini kullandı. Real Madrid'den takım arkadaşı Nuri Şahin'in sakatlığı ile ilgili bir soruya Hamit, ''Nuri koşulara başladı ve umduğundan daha iyi gidiyor. İnşallah Kasım ayında beraber oluruz ve Türkiyemiz'i Avrupa Şampiyonası'na götürürüz'' diye yanıt verdi.