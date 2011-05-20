-HAMİT İLE TUNCAY İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Hamit Altıntop ile Almanya'nın Wolfsburg takımında forma giyen milli oyuncu Tuncay Şanlı İstanbul'a geldi. Hamit Altıntop ve Tuncay Şanlı, Atatürk Havalimanı'nda bir süre sohbet etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Hamit Altıntop, küçük bir sakatlığının bulunduğunu, bu nedenle İstanbul'a milli takım kampı öncesinde erken geldiğini, tedavisinin ardından kampa katılacağını söyledi. Real Madrid'e transferi konusunda konuşmayı istemediğini belirten Altıntop, ''Futbol oynayan arkadaşlarımız da biliyor, bu en büyük hedeflerden biri. Bize kısmet oldu. İnşallah tatilden sonra iyi hazırlanıp takımımıza katılacağız. Ondan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız'' dedi. Milli takımın Belçika ile yapacağı karşılaşmaya ilişkin ise sezonu 3 puanla kapamayı istediklerini dile getiren Hamit Altıntop, ''Avusturya maçında ilk 30 dakika çok iyi oynamıştık. İnşallah arkadaşlarımız da ligin son hafta maçlarında sakatlanmazlar ve iyi şekilde takıma katılırlar'' diye konuştu. -TUNCAY ŞANLI- Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolsfburg'da forma giyen milli oyuncu Tuncay Şanlı da soru üzerine, askerlikle ilgili probleminin olmadığını dile getirerek, ''Ben ülkemi ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil ediyorum'' dedi. Transferiyle ilgili bir gelişmenin olmadığını belirten Tuncay Şanlı, ''İstanbul'a dönecek misiniz?'' yönündeki soruya, ''İstanbul'a dönmeyi düşünmüyorum ama futbol bu, her şey olabilir'' karşılığını verdi. Tuncay Şanlı, şampiyonun belirleneceği Spor Toto Süper Lig'in son haftasına ilişkin soru üzerine ise gönlünün eski takımı Fenerbahçe'den yana olduğunu ifade ederek, ''Benim kalbim, gönlüm Fenerbahçemle beraber'' dedi. Nuri Şahin ve Hamit Altıntop'un Real Madrid'e transferinin Türk futbolu için önemli bir adım olduğunu kaydeden Tuncay Şanlı, ''Nuri ve Hamit, Real Madrid'de forma giyebilirler mi?'' yönündeki soruya, ''Bu yeteneğe sahip olmasalar zaten oraya transfer olmazlar. Nuri, çok önemli bir başarıya imza attı. Takımı şampiyon oldu. Hamit de uzun zamandır Bayern Münih'te önemli işlere imza atıyor. O yeteneğe sahipler, başarılı olacaklarına inanıyorum'' yanıtını verdi.