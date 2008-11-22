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Spor

Hamit dönüş hazırlığında

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hamit Altıntop, Bayern Münih takımıyla birlikte antrenmanlara başladı

22 Kasım 2008 02:00


Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hamit Altıntop, Bayern Münih takımıyla birlikte antrenmanlara başladı.



Alman Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen milli futbolcu Hamit Altıntop, takımıyla birlikte antrenmanlara başladı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Jürgen Klinsmann, Hamit'in sezonun devre arasından önce forma giyebileceğini söyledi.

Türkiye ile Belarus arasında mart ayında yapılan karşılaşmada sağ ayağından sakatlanarak bir süre oynayamayan Hamit, daha sonra Avrupa Şampiyonası'nda forma giymiş, Bundesliga'nın 2. haftasında Bayern Münih'in Borussia Dortmund'a karşı oynadığı karşılaşmada yeniden sakatlanarak sağ ayağından ameliyat olmuştu.

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