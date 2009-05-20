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Spor

Hamit çalışmalara başlıyor

Bayern Münih'te forma giyen milli futbolcu Hamit Altıntop'un, takımla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

20 Mayıs 2009 03:00


Almanya Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih'te forma giyen milli futbolcu Hamit Altıntop'un, takımla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Milli futbolcu Hamit Altıntop’un, geçirdiği sakatlığın ardından 21 Mayıs Perşembe günü takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hamit ve sakatlığı bulunan takım arkadaşı Ze Reborto'nun da 21 Mayıs Perşembe günü takımla antrenmanlara katılacağını ve Cumartesi günü VfB Stuttgart'a karşı oynanacak olan sezonun son maçında kadroda yer alacakları belirtildi.

Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, Hamit'in ve Ze Roberto'nun görev alacak durumda olmalarını ümit ettiğini söyledi.

Sezonun son maçı öncesinde takımdaki havanın iyi olduğunu belirten Heynckes, çok yoğun çalıştıklarını kaydetti.

Bayern Münih, ligde VfL Wolfsburg'un 2 puan ardında 64 puanla ikinci sırada yer alırken, aynı puana sahip VfB Stuttgart ise averajla üçüncü sırada bulunuyor.

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