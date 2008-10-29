Hamit çalışmalara başladı

Alman Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Münih'te oynayan milli futbolcu Hamit Altıntop, sağ ayağında geçirdiği ameliyattan sonra ilk kez antrenman sahasında hafif koşu yaptı.



Bayer Münih kulübünün resmi İnternet sitesinde yer alan haberde, Hamit'in 5 hafta önce sağ ayağında geçirdiği ameliyattan sonra yeniden antrenman sahasına çıktığı ve rehabilitasyon antrenörü Thomas Wilhelmi'yle neşeli bir şekilde koştuğu belirtildi.



Bayer Münih'te, İtalyan oyuncu Luca Toni ve Alman milli takım oyuncusu Philipp Lahm da sakatlar arasında bulunuyor.

